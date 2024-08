CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, MOTTA HA PARLATO DI CHIESA

Il calciomercato della Juventus potrebbe essere abbastanza movimentato in questi giorni di agosto, sia in entrata che in uscita. I bianconeri stanno valutando quali mosse effettuare per migliorare la squadra a disposizione del tecnico Thiago Motta, il quale ha parlato delle eventuali partenze al termine dell’amichevole disputata contro il Brest. L’italobrasiliano ha infatti spiegato: “Chi è rimasto a Torino rappresenta una situazione di mercato. Tutti, a parte Miretti che in questo momento è infortunato. Noi all’interno siamo stati chiari. Abbiamo parlato con ognuno di loro. Ci sono giocatori forti che sono abituati a giocare con continuità, e la società per loro sta cercando di trovare delle soluzioni. Devono farlo nel più breve tempo possibile per il bene loro, della squadra, di tutti. Sia su Chiesa che sugli altri è una decisione presa e ne siamo convinti.”

Chi potrebbe dunque partire è Federico Chiesa, il quale sembra avere i giorni contati alla Juventus. Stando ai rumors, il giocatore vorrebbe andare in scadenza di contratto rimanendo a Torino fino alla prossima estate sebbene non gli venga garantito il posto in campo con continuità e sulle sue tracce si segnala la forte presenza dell’Inter e del Napoli, che lo scambierebbe con Giacomo Raspadori.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, MCKENNIE NELL’AFFARE NICO GONZALEZ

Se da una parte la Juventus potrebbe lasciar andare un giocatore importante come Federico Chiesa in questa seconda parte del calciomercato estivo, dall’altra i piemontesi puntano anche a inserire nuovi elementi in organico. Nell’elenco degli obiettivi c’è senz’altro Nico Gonzalez della Fiorentina, club che non vorrebbe privarsi del calciatore.

L’argentino piace molto anche all’Atalanta ma la Vecchia Signora potrebbe trattare con i viola inserendo nell’affare anche il cartellino di McKennie così da convincere i toscani a liberare il sudamericano.

