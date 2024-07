CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, LA NEXT GEN FINANZIA LE ENTRATE BIANCONERE

Il calciomercato Juventus è ancora aperto e sogna il grande colpo con Cristiano Giuntoli alla ricerca di un centrocampista ed un esterno che possano aggiungersi ai titolari a disposizione di Thiago Motta per la prossima stagione. Le enormi cifre del calciomercato odierno, però, non sono facile da raggiungere per nessun club ed è qui che le idee della Juventus fanno la differenza. Infatti, i bianconeri hanno aperto un progetto under 23 che gioca stabilmente in Serie C e lascia spazio ai giovani in rampa di lancio facendogli fare esperienza in un campionato dall’intensità molto più alta rispetto al campionato Primavera nel quale sarebbero chiamati a giocare. Da qui nascono le grandi plusvalenze dei bianconeri che si troveranno a finanziare questa campagna acquisti grazie alle cessioni arrivate proprio dai calciatori usciti dalla Next Gen e valorizzati con prestiti o presenze in prima squadra con minutaggio ampio e utile per crescere.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CIRCA 70 MILIONI DALLA NEXT GEN

Con le tante cessioni arrivate dalla Next Gen, il calciomercato Juventus verrà finanziato e Giuntoli avrà la possibilità di acquistare calciatori di un livello superiore in grado di stabilizzare il club tra i primi posti in Italia e in Europa. La cessione più onerosa è stata quella di Matias Soulé che è passato alla Roma per una cifra intorno ai 30 milioni di euro con bonus inclusi arrivati dopo una stagione in prestito al Frosinone dove ha trovato il giusto ambiente per mostrare il suo valore. Arrivano circa 15 milioni, invece, dalla cessione di Dean Huijsen che andrà al Bournemouth dopo sei mesi di prestito alla Roma che lo hanno messo in mostra facendolo apprezzare da diversi club di tutto il mondo. Anche Barrenechea (prestato al Frosinone) e Iling Jr. hanno portato a grandi plusvalenze e sono stati la chiave per arrivare all’acquisto di Douglas Luiz dall’Aston Villa che ha accettato l’inserimento di queste due contropartite.