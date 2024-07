Calciomercato Juventus/ Con 60 milioni per Soulé e Huijsen l’obiettivo è Koopmeiners (20 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, I BIANCONERI PROVANO L’ASSALTO PER KOOPMEINERS

Il piano di Cristiano Giuntoli per il calciomercato Juventus è chiaro: vendere Matias Soulé e Dean Huijsen per provare l’assalto all’Atalanta e prelevare Teun Koopmeiners con 60 milioni di euro. Il ds juventino è al lavoro con il calciomercato in uscita per poter finanziare nuovi acquisti e continuare a costruire la nuova Juventus da mettere a disposizione a Thiago Motta per la prossima stagione. Dopo i numerosi acquisti, però, la Juventus vorrebbe chiudere il colpo da 90 con Koopmeiners ma le richieste dell’Atalanta rimangono molto alte e arrivano a toccare i 60 milioni di euro per il centrocampista olandese.

La trattativa per Koopmeiners rimane comunque molto complicata per via di un’Atalanta che ha tutto l’interesse di non cedere l’olandese e tenerlo in rosa anche per la prossima stagione per puntare a qualcosa di più del piazzamento in Champions League. Una data importante potrebbe essere quella del 14 agosto quando si giocherà la Supercoppa Europea tra Real Madrid e Atalanta e la volontà di Gasperini è quella di giocarsela con la rosa più simile possibile a quella che ha vinto l’Europa League.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, GIUNTOLI VUOLE 60 MILIONI DA SOULÉ E HUIJSEN

Il calciomercato della Juventus, però, passa soprattutto dalle uscite e dalle plusvalenze con Dean Huijsen e Matias Soulé che hanno un ruolo chiave per il futuro dei bianconeri. Entrambi sono prodotti della Juventus Next Gen ed entrambi hanno un valore di circa 30 milioni di euro dopo la scorsa stagione giocata a buon livello in Serie A.

Per Soulé è ormai noto l’interesse della Roma che però non si spinge oltre i 25 milioni di euro più bonus come West Ham e Leicester e non soddisfa le richieste della Juventus che vorrebbe ricavare una cifra intorno a 35 milioni inclusi bonus. Prezzo simile anche per Huijsen che è ricercato soprattutto all’estero e con Bayer Leverkusen, Stoccarda, Bayern Monaco, Liverpool, Newcastle e PSG che stanno monitorando la situazione anche se la Juventus vorrebbe circa 30 milioni.

