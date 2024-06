Calciomercato Juventus/ McKennie vuole 2 milioni di buonuscita. Salta Douglas Luiz? (19 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, MCKENNIE CHIEDE 2 MILIONI DI BUONUSCITA

Clamoroso stallo nel calciomercato Juventus con la trattativa che dovrebbe portare Douglas Luiz a Torino sembra più complicata e ricca di colpi di scena che stanno mettendo in grande difficoltà il ds Cristiano Giuntoli. L’offerta della Juventus per Douglas Luiz prevedeva una cifra intorno ai 20 milioni più l’inserimento dei cartellini di Iling Jr. e Weston McKennie ma è proprio quest’ultimo a rendere più complicata del previsto l’operazione. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il centrocampista statunitense avrebbe chiesto alla Juventus una buonuscita pari a 2 milioni di euro per lasciare l’Italia prima della scadenza del suo contratto e approdare in Inghilterra all’Aston Villa per concludere lo scambio per Douglas Luiz. Questa situazione complica pesantemente la trattativa tra i due club che hanno già tutto pronto ma non riescono a concludere definitivamente questo scambio mettendo a rischio tutto il loro calciomercato.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, LA TRATTATIVA PER DOUGLAS LUIZ DIPENDE MCKENNIE MA OCCHIO AL BILANCIO

L’acquisto di Douglas Luiz e le conseguenti cessioni di Iling Jr. e McKennie all’Aston Villa potrebbero seriamente compromettere il calciomercato Juventus con il club bianconero che, in accordo con gli inglesi, vorrebbe chiudere l’operazione prima del 30 giugno 2024 per questioni di bilancio. Un mancato accordo entro quella data farebbe saltare l’operazione e andrebbe ad avere conseguenze sul mercato in uscita dei bianconeri che potrebbe dover cedere un altro componente della sua rosa entro il 30 giugno per questioni relative al bilancio della stagione 2023/2024. La difficoltà maggiore di questa trattativa rimane quella di McKennie che non avrebbe ancora trovato l’accordo con l’Aston Villa per via di divergenze legate al suo contratto e, soprattutto, alle commissioni da riconoscere ai suoi agenti. La situazioni è, al momento, critica ma potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro consegnando a Thiago Motta un centrocampista dalle indiscutibili qualità fisiche e tecniche per la prossima stagione alla guida della Juventus.











