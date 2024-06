CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Colpo di scena Zirkzee, Motta lo ruba al Milan! Douglas Luiz… (19 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, BOMBA ZIRKZEE!

Il calciomercato della Juventus può virare su un obiettivo che nelle ultime settimane è stato più in orbita Milan ma che ora potrebbe far registrare un clamoroso inserimento dei bianconeri. Stiamo parlando di Joshua Zirkzee, per il quale i rossoneri avevano preannunciato al Bologna il pagamento della clausola per poi vedere la trattativa incagliarsi a causa delle richieste del procuratore Kia Joorabchian riguardo le commissioni. E il bomber olandese potrebbe dunque subire il richiamo del suo vecchio mentore.

Vecchio per modo di dire, visto che sono freschissime le imprese del Bologna di Thiago Motta, con i felsinei tornati in Champions League, palcoscenico sul quale non si muovevano dal 1964. E il mister appena passato sulla panchina dei bianconeri non disdegnerebbe di certo un inserimento dell’ultim’ora per il suo pupillo. Per Zirkzee alla Juventus c’è una traccia confermata anche dal giornalista Maurizio Pistocchi al sito MilanLive.it: “Le mie fonti mi hanno detto da tempo che Zirkzee andrà alla Juventus. Se c’è una richiesta di commissioni di un certo tipo, è abbastanza evidente che questi accordi siano stati presi da tempo”.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, TUTTO FERMO PER DOUGLAS LUIZ

Dall’altra parte, il calciomercato della Juventus rischia di veder incagliarsi una trattativa che sembrava molto ben indirizzata. Si tratta della trattativa per portare Douglas Luiz alla Juventus e Iling-Junior e McKennie all’Aston Villa, che sembra essersi bloccata definitivamente. Si è lavorato a lungo da parte della Juventus sulle contropartite di calciomercato e i Villans avevano espresso un interesse concreto soprattutto per McKennie ma al momento non c’è stata la fumata bianca ed è proprio dovuto al mancato assenso delle contropartite.

Come spiegato dal giornalista Luca Marchetti a Sky Sport, il motivo della frenata è che il centrocampista americano della Juventus non ha trovato un accordo con il club inglese, che non sembra disposto ad accordare l’ingaggio richiesto che McKennie vorrebbe superiore rispetto a quello percepito alla Juventus. La giornata di martedì è trascorsa in silenzio tra le parti, mettendo in crisi un affare che sembrava ormai prossimo alla chiusura e senza una svolta rapida potrebbe naufragare definitivamente.











