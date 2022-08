CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Arthur e Zakaria in uscita per far posto a Paredes

Calciomercato Juventus news, Paredes continua ad aspettare al PSG

La dirigenza della Juventus prosegue il suo lavoro in questa sessione estiva di calciomercato cercando rinforzi utili per l’organico a disposizione di mister Massimiliano Allegri in modo tale da affrontare al meglio tutti gli impegni ufficiali nel corso della stagione appena cominciata. L’infortunio rimediato da Paul Pogba, appena tornato dal Manchester United a parametro zero, sta spingendo però i bianconeri a rivedere i propri piani soprattutto per il centrocampo dove sembrava essere in procinto di partire Adrien Rabiot.

Saltata la trattativa per l’approdo del francese proprio al Manchester United, i piemontesi hanno comunque bisogno di fare spazio per poi affondare il colpo ed aggiudicarsi Leandro Paredes del Paris Saint-Germain. Il giocatore avrebbe raggiunto un accordo di massima per tornare in Italia ma prima la Juve vuole appunto cedere qualcuno nel mezzo così da risparmiare sull’ingaggio ed utilizzare il denaro ricavato per tesserare il regista argentino.

Calciomercato Juventus news, Arthur e Zakaria devono fargli posto

La Juventus cerca rinforzi per il centrocampo in questo agosto di calciomercato. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, per poter arrivare a Paredes del PSG i bianconeri starebbero ora tentando di cedere Arthur ed anche Denis Zakaria, arrivato dal Borussia Monchengladbach solamente a gennaio. Per il brasiliano non si registrano proposte allettanti dopo i rumors riguardanti il Valencia mentre Zakaria sarebbe un profilo che potrebbe far gola al Borussia Dortmund così come alla Roma.

