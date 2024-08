CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: KOOPMEINERS è UNA PRIORITÀ!

Il calciomercato della Juventus ha deciso finalmente di agire concretamente per assicurarsi Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese è una priorità per Thiago Motta, che lo considera un elemento fondamentale per il suo progetto. Per questo motivo, Giuntoli, responsabile del calciomercato della Juventus, ha presentato una prima offerta ufficiale all’Atalanta di 45 milioni di euro, come riportato da Fabrizio Romano. Tuttavia, l’Atalanta non ha ancora risposto, e sembra improbabile che accetti, dato che la richiesta è di 60 milioni di euro per il cartellino dell’ex Az Alkmaar.

L’Atalanta, infatti, non intende cedere Koopmeiners, considerato un pilastro del progetto di Gasperini. Nonostante la Juventus stia intensificando il suo pressing, la dirigenza nerazzurra resta ferma nella sua decisione. Sul fronte del contratto, la Juventus ha già raggiunto un accordo con l’entourage di Koopmeiners. Il giocatore firmerebbe un contratto quinquennale con uno stipendio netto di 4,5 milioni di euro a stagione, più bonus. Attualmente, il contratto di Koopmeiners con l’Atalanta scade il 30 giugno 2027 e il suo ingaggio è di circa 1,5 milioni di euro annui.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: ULTIMI PASSI PER TODIBO

Il calciomercato della Juventus ha intensificato le attività nelle ultime ore, dopo aver già finalizzato cinque acquisti con l’arrivo di Douglas Luiz, Kephren Thuram, Alen Hadzic, Michele Di Gregorio e Juan Cabal, grazie al lavoro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Recentemente, è stata avanzata un’offerta al Borussia Dortmund per Karim Adeyemi, ma la priorità è attualmente rivolta al rinforzo della difesa con Jean Clair Todibo, un’operazione molto vicina alla chiusura. Tuttavia, restano alcuni dettagli da sistemare prima di considerare la trattativa conclusa.

L’investimento totale previsto dalla Juventus per Todibo si aggira intorno ai 35 milioni di euro, cifra su cui c’è già un’intesa con il Nizza. Rimane da stabilire la modalità di pagamento, poiché si prevede un prestito oneroso con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, ancora da definire con esattezza. Todibo è entusiasta del trasferimento alla Juventus e ha rifiutato un’offerta del West Ham per seguire il suo desiderio di unirsi ai bianconeri. L’accordo tra il club e il giocatore francese è già stato raggiunto per un contratto di cinque anni, fino al 2029.