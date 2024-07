CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: ADEYEMI AVANZA!

Karim Adeyemi è diventato il principale obiettivo del calciomercato della Juventus per rafforzare il fronte offensivo. Cristiano Giuntoli, dopo aver considerato altre opzioni come Mason Greenwood, ora al Marsiglia, e Jadon Sancho, che potrebbe rimanere al Manchester United, ha deciso di puntare sull’esterno tedesco ex Salisburgo. La Juventus ha avanzato una prima offerta di 30 milioni di euro più bonus, mentre il Borussia Dortmund chiede 40 milioni per il giocatore, avviando così la trattativa.

Nei giorni scorsi, Giuntoli ha incontrato il padre di Adeyemi, col giocatore che nella scorsa stagione ha segnato 5 gol in 34 partite tra tutte le competizioni. Alla giovane promessa del 2002 è stato proposto un contratto di quattro milioni di euro annui più uno di bonus. Il Borussia Dortmund, sotto la guida del nuovo allenatore Nuri Sahin, è aperto alla cessione, poiché Adeyemi non è considerato un elemento irrinunciabile. L’attesa ora è sulla reazione del Dortmund all’offerta juventina, poi il club si regolerà di conseguenza.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: COSA SERVE PER KOOPMEINERS

Il calciomercato della Juventus cerca l’accelerata per Teun Koopmeiners, sempre una priorità per i bianconeri sin da dicembre, e l’infortunio di Fabio Miretti ha rafforzato questa necessità, con l’olandese considerato un’ottima alternativa al giocatore allenato da Gasperini. Recentemente, Miretti ha subito una frattura composta del terzo cuneiforme del piede destro e dovrà fermarsi per almeno un mese, un imprevisto significativo per la squadra. Giuntoli e Thiago Motta hanno concordato sull’importanza di aggiungere al centrocampo il mix di quantità, qualità e gol offerto da Koopmeiners, autore di 15 reti nella stagione 2023-24.

La Juventus intende avviare una trattativa concreta con l’Atalanta, partendo da un’offerta di circa 45 milioni di euro inclusi i bonus, per rompere il ghiaccio e dare un segnale a Koopmeiners. L’olandese attende il primo passo ufficiale della Juventus per chiedere al club nerazzurro di rispettare un “patto” fatto l’estate scorsa. L’Atalanta, infatti, aveva rifiutato un’offerta di 48 milioni dal Napoli, promettendo a Koopmeiners che sarebbe stato ceduto quest’anno in caso di un’offerta adeguata. La proposta iniziale della Juventus, prevista a breve, potrebbe non raggiungere i 55-60 milioni richiesti dalla dirigenza atalantina, ma con un mese di mercato ancora a disposizione, le negoziazioni proseguiranno dietro le quinte per avvicinare le parti.