Calciomercato Juventus news/ C’è Oyarzabal per il dopo Chiesa (22 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, L’IDEA DI GIUNTOLI È OYARZABAL PER L’ESTERNO

Il calciomercato Juventus sta entrando pienamente nel vivo e, dopo lo sblocco nell’operazione con l’Aston Villa per Douglas Luiz, Cristiano Giuntoli sta sondando diversi calciatori con l’idea di portare esperienza e qualità nella rosa di Thiago Motta. Il nome delle ultime ore è quello dello spagnolo Mikel Oyarzabal attualmente in forza alla Real Sociedad ed impegnato ad Euro2024 con la Spagna di Luis De La Fuente che ha deciso di convocarlo per la sua continuità di rendimento. Il classe 1997 è il capitano della Real Sociedad e questo rende la trattativa sicuramente più complicata anche se è nella squadra basca dal 2011 e potrebbe voler cambiare squadra per misurarsi in un altro ambiente diverso da quello spagnolo. Giuntoli ha sondato il terreno per vedere la fattibilità dell’operazione con la Real Sociedad che ha fissato una clausola di 75 milioni di euro sul contratto dello spagnolo che andrà in scadenza solo nel giugno del 2028.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, OYARZABAL NOME CONCRETO MA DEVE PARTIRE CHIESA

L’eventuale uscita di Federico Chiesa determinerà una buona parte del calciomercato Juventus con i bianconeri che stanno cercando il colpo sull’esterno ma rimangono vincolati dalla decisione del numero 7 che è attualmente impegnato con l’Italia e ha fatto sapere di volersi concentrare solo su Euro2024 prima di parlare di futuro. In casa di uscita di Chiesa, però, la Juventus andrà su un profilo di livello mondiale come Oyarzabal che rimane un profilo molto gradito a Thiago Motta ma quasi impossibile da prelevare alla Real Sociedad e ai suoi tifosi che lo vedono come assoluto simbolo con il quale identificarsi. L’idea della Juventus e di Thiago Motta sembra essere chiara quantomeno sui movimenti da fare sugli esterni dove il profilo cercato è quello di un calciatore con una sviluppata tecnica di base e, possibilmente, mancino con la tendenza a rientrare all’interno del campo. Le prossime ore ci diranno di più su quelle che saranno le strategie di un calciomercato Juventus che si annuncia essere di alto livello per provare a colmare la distanza con l’Inter.











