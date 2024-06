CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Ci siamo per Douglas Luiz. E ora Greenwood (22 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, FINALMENTE DOUGLAS LUIZ!

Il calciomercato della Juventus sta finalmente per far segnare il primo colpo importante. Si sta infatti chiudendo la maxi-operazione di mercato tra i bianconeri e l’Aston Villa per portare Douglas Luiz a Torino. Dopo il mancato accordo di Weston McKennie con il club inglese che aveva messo a repentaglio la buona riuscita dell’affare, si è arrivati a un’intesa tra i bianconeri e i Villans: la Juventus verserà circa 22 milioni di euro cash all’Aston Villa, più bonus facilmente raggiungibili, per un totale di 24-25 milioni di euro per la valutazione del cartellino del centrocampista brasiliano.

Il vero nodo però è stato sciolto sulle contropartite che dovranno raggiungere l’Aston Villa: i bianconeri cederanno i cartellini di Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior, aggiungendo una percentuale sulla futura rivendita di questi calciatori. Il costo complessivo dell’operazione sarà quindi di circa 50 milioni di euro. La richiesta del club inglese di inserire Soulé nella trattativa è stata respinta dalla Juventus, che non ha mai considerato questa opzione considerando l’argentino un potenziale “crack” per il futuro della squadra.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ASSALTO A GREENWOOD?

Il calciomercato della Juventus potrebbe però non aver chiuso la “spesa” nella Premier League inglese: archiviata la questione Douglas Luiz, per i bianconeri potrebbe essere arrivato il momento di tornare a bussare alla porta del Manchester United per Mason Greenwood. Nelle ultime ore si è parlato di un forte interessamento da parte della Lazio per l’attaccante inglese, che dopo la pesante vicenda riguardante le molestie nei confronti della sua attuale moglie, si è rilanciato alla grande nella Liga nell’ultima stagione con la maglia del Getafe.

Per Greenwood i Red Devils partono da una base di 40 milioni di euro. Per l’inglese probabilmente nessun club arriverà a offrire così tanto per il cartellino ma la formula del trasferimento con un pagamento dilazionato potrebbe avvicinare il giocatore alla Juventus. Questo affare di calciomercato sembra comunque legato alla posizione di Federico Chiesa: perdendo l’esterno d’accatto, in scadenza di contratto fino al 2025 e potenzialmente sul piede di partenza, la Juventus potrebbe caricare molto sul cartellino di Greenwood, avvicinandosi di molto alla richiesta dello United.











