CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: LA SPUNTA KALULU!

Il calciomercato Juventus fa segnare una svolta in difesa: si è concluso l’accordo per l’acquisto di Pierre Kalulu. In queste ore, i bianconeri hanno raggiunto un’intesa completa sia con il Milan che con il giocatore, che arriverà in prestito con diritto di riscatto. La trattativa, condotta rapidamente da Giuntoli, si è chiusa in meno di ventiquattro ore, dopo i falliti tentativi di ingaggiare Calafiori, che alla fine è stato attratto dall’Arsenal, e Todibo, che è andato al West Ham a causa della mancata intesa tra Juventus e Nizza.

Diretta/ Salernitana Spezia (risultato finale 3-3, 8-7 dcr): rimonta campana (Coppa Italia, 12 agosto 2024)

Con l’arrivo di Kalulu, la Juventus rafforza la propria difesa, mentre il Milan libera spazio nella rosa per l’ingaggio di Emerson Royal, che ha già svolto le visite mediche, con un’operazione dal valore di 15 milioni di euro. La Juventus dopo la delusione per aver visto sfumare Todibo dopo settimane di trattative doveva accelerare per regalare a Thiago Motta un colpo necessario nella speranza che Kalulu ritrovi continuità, dopo sole 11 partite giocate lo scorso anno tra campionato e Coppe.

Diretta/ Cagliari Carrarese (risultato finale 3-1): buona la prima di Nicola (Coppa Italia, 12 agosto 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: KOOPMEINERS FUORI DA REAL-ATALANTA

ll calciomercato Juventus continua anche a lavorare sull’obiettivo Teun Koopmeiners, che non è stato incluso nella lista dei convocati dell’Atalanta per la finale di Supercoppa Europea contro il Real Madrid, che si terrà mercoledì sera a Varsavia. Questo è un ulteriore indizio del fatto che il centrocampista olandese sia ormai fuori dal progetto nerazzurro, soprattutto dopo aver forzato la mano con l’invio di un certificato medico per spingere il trasferimento alla Juventus, con cui ha già un accordo da mesi per un contratto da 4,5 milioni di euro netti a stagione.

Diretta/ Lecce Mantova (risultato finale 2-1): Bragantini, poi Krstovic! (Coppa Italia, 12 agosto 2024)

La tensione tra Koopmeiners e il suo entourage continua a crescere, alimentata dai recenti rumors su un contatto tra le dirigenze di Atalanta e Juventus per risolvere una situazione sempre più scomoda a Bergamo. La Juventus, negli ultimi giorni, ha aumentato l’offerta fino a 55 milioni di euro, inclusi i bonus, cercando di fare leva sulla chiara volontà del giocatore. Tuttavia, non ci sono stati inserimenti da parte di club stranieri, specialmente della Premier League, che l’Atalanta sperava di coinvolgere per scatenare un’asta al rialzo.