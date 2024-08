CALCIOMERCATO JUVENTUS, OFFERTA PER KALULU

Il calciomercato Juventus ha messo nel mirino un nuovo difensore. Fin qui non si è rivelata una caccia agevole per i bianconeri quando si è trattata di pacchetto arretrato: Calafiori è andato all’Arsenal, Buongiorno al Napoli e Todibo che sembra il più vicino è finito al West Ham complice un sorpasso dell’ultima ora.

Calciomercato Juventus News/ Chiesa, l'agente chiarisce le voci sul Besiktas. Milik rimane (12 agosto 2024)

A questo punto Giuntoli, ad una settimana esatta dal debutto in Serie A contro il Como, deve subito rimettersi al lavoro chiudendo il prima possibile il prossimo colpo. Il dirigente non è nemmeno partito per la Svezia, dove la Juventus ha giocato l’amichevole contro l’Atletico Madrid, pur di restare concentrato sul lavoro.

Calciomercato Juventus/ Il nuovo obiettivo è Josip Sutalo. Rugani verso l'Ajax (10 agosto 2024)

L’ultimo nome che ha svelato Fabrizio Romano è Pierre Kalulu del Milan. Il giocatore ha già trovato un accordo sui termini del contratto, aprendo al trasferimento. I rossoneri non si sono opposti al trasferimento, ma hanno avuto da ridire sulla prima proposta bianconera.

L’offerta inizia della Juventus è di 3 milioni di prestito oneroso più 14 con diritto di riscatto mentre il Milan starebbe cercando di trovare l’accordo per l’obbligo definitivo, senza raggiungimenti di obiettivi di squadra o personali.

La trattativa è ancora da definire ma appare ben avviata, complici anche i buoni rapporti tra Juventus e Milan. Bisognerà vedere entro quando si riuscirà a chiudere, ma filtra ottimismo al momento sul trasferimento dell’ex Lione a Torino.

Calciomercato Juventus/ Nico Gonzalez apre ai bianconeri. Spunta anche Sterling (10 agosto 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, STERLING NEL MIRINO

Dall’Inghilterra sperano che il calciomercato Juventus vada dritto per dritto in direzione Londra, liberando il Chelsea dal cartellino di Raheem Sterling. Secondo As, quotidiano spagnolo, i Blues starebbe chiudendo Joao Felix dell’Atletico Madrid dopo l’affare saltato Omorodion.

Per arrivare all’ex Benfica, il Chelsea avrebbe bisogno di vendere e la cessione di Sterling sarebbe manna dal cielo per il club inglese. L’ex nazionale inglese fa parte delle alternative a Nico Gonzalez insieme a Sancho, Berardi e Francisco Conceiçao.

L’ex Nazionale inglese percepisce 12 milioni l’anno, una cifra a dir poco proibitiva non solo per la Juventus ma per tutte le squadre del campionato. Dunque, se Sterling scegliesse la Juventus, dovrebbe accettare l’idea di ridursi l’ingaggio.