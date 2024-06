CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Intesa per Koopmeiners, Kaio Jorge al Cruzeiro (6 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ECCO LE CONTROPARTITE GIUSTE PER KOOPMEINERS!

Il calciomercato della Juventus in questi giorni ruota attorno a un nome principali, quello del centrocampista olandese dell’Atalanta Teun Koopmeiners, per il quale il club bianconero avrebbe già raggiunto un accordo di massima per l’acquisto dal club orobico. Si tratta di un giocatore che sicuramente ha spiccato nell’ultima stagione tra i migliori in assoluto della Serie A, il DS Giuntoli ha già avviato i contatti per l’ingaggio ma c’è da convincere il club bergamasco che al momento parte da una base d’asta di 60 milioni di euro. La strategia della Juventus è molto chiara: portarsi a casa l’accordo col calciatore, cosa che ha fatto nei giorni scorsi, per poi forzare la mano ai dirigenti dell’Atalanta. Una chiave per abbassare il preszzo passerà dallo scambio di calcio, oltre ad una parte in denaro: si sta lavorando su due giovani di grande prospettiva, quelli di Soulé e di Huijsen che fanno impazzire Gasperini. A questi due profili si aggiungerebbe un canguaglio di 10-15 milioni.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Scambio Douglas Luiz-McKennie, si può. Soulé verso la Germania (5 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, KAIO JORGE VERSO IL BRASILE

Parallelamente, la Juventus sta finalizzando la cessione di Kaio Jorge al Cruzeiro: l’attaccante brasiliano, arrivato a Torino con grandi aspettative, non è riuscito a trovare spazio nella prima squadra e la dirigenza ha deciso di lasciarlo partire. L’operazione di calciomercato dovrebbe portare nelle casse della Juventus circa 4,5 milioni di euro più bonus, liberando anche uno slot nella rosa per eventuali nuovi acquisti. Si avvicina alla conclusione anche la telenovela di calciomercato che ha coivolto Michele Di Gregorio e la Juventus: il portiere del Monza ha rifiutato il Liverpool che offriva più soldi a lui e a Galliani per mantenere la sua parola con i bianconeri.











