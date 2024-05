Calciomercato Juventus News/ Koopmeiners e Calafiori le priorità, tanti ostacoli da superare (30 maggio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: LA PRIORITÀ È KOOPMEINERS

È sempre Teun Koopmeiners la priorità del calciomercato Juventus: il centrocampista olandese viene puntato dai bianconeri da tempo, e le ultime notizie dicono che Thiago Motta, che tra qualche giorno dovrebbe ufficialmente diventare il nuovo allenatore, avrebbe già confermato il proprio assenso all’operazione. Al momento il quadro della situazione è chiaro: l’anno scorso l’Atalanta aveva rifiutato 48 milioni di euro dal Napoli, oggi per Koopmeiners ne chiede 60 e non si sposta da questa valutazione. La Juventus, che è arrivata a 40, potrebbe avere in mano due carte: la prima, la prossima che la Dea aveva fatto all’olandese, cioè di lasciarlo partire al termine di una stagione peraltro chiusa trionfalmente con la vittoria dell’Europa League.

La seconda carta bianconera è quella di un’eventuale contropartita tecnica da inserire: i nomi sono sempre quelli, Matias Soulé resta molto gradito all’Atalanta e viene osservato anche Samuel Iling Junior, ma ultimamente sembra che gli orobici possano spostare la loro attenzione su Dean Huijsen, centrale belga di ritorno dal prestito semestrale alla Roma. L’Atalanta accetterebbe questo giocatore come parte del prezzo per la cessione di Koopmeiners, ma bisognerà aggirare l’ostacolo legato alla valutazione di partenza che verrà fatta su Huijsen. Insomma: questa operazione del calciomercato Juventus non avrà probabilmente breve durata, e per i tanti nodi da sciogliere c’è anche la possibilità che salti, a quel punto Koopmeiners potrebbe finire in Premier League.

STRETTA SU CALAFIORI

L’altra operazione che il calciomercato Juventus vorrebbe chiudere a stretto giro di posta è quella che riguarda Riccardo Calafiori. Ormai non è più una novità, anzi lo si dice da tempo: proprio l’arrivo di Thiago Motta alla Continassa ha accelerato la trattativa con il Bologna, perché Calafiori è uno dei giocatori che l’allenatore italo-brasiliano vorrebbe portare alla Juventus e lo stesso difensore, che può giocare terzino sinistro come centrale e dunque è preziosissimo anche per la sua duttilità, nonostante le offerte in arrivo dall’estero avrebbe ormai deciso di sposare la causa bianconera, anche e soprattutto perché potrebbe lavorare ancora con il tecnico che l’ha valorizzato al massimo.

Qui il problema da superare per il calciomercato Juventus è che il Bologna non ha alcuna intenzione di cedere: impegnato in una storica Champions League, il club felsineo non vorrebbe privarsi di uno dei suoi gioielli e, se proprio dovrà farlo, intende farselo pagare il giusto prezzo. Attualmente Calafiori è valutato 25 milioni di euro, ma verosimilmente il Bologna potrebbe arrivare anche a chiederne 10 di più; la Juventus rischia un lungo tira e molla come quello che aveva riguardato Manuel Locatelli, per il quale ai tempi il Sassuolo non aveva fatto alcuno sconto. Volendo ipotizzare a fine maggio, presumibilmente Calafiori diventerà un calciatore bianconero ma il rischio è, anche qui, quello di dover aspettare a lungo per chiudere l’affare di calciomercato.











