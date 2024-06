CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Khephren Thuram si avvicina, Rabiot si allontana (29 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, THURAM IL PREZZO NON E’ GIUSTO!

Dopo l’acquisto di Douglas Luiz ormai agli atti, il calciomercato della Juventus si prepara a sferrare l’assalto decisivo a un altro grande obiettivo. Dopo aver ottenuto il consenso del giocatore, la Juventus prosegue nella trattativa con il Nizza per l’acquisto di Khephren Thuram. Attualmente in scadenza di contratto nel 2025 con il club della Costa Azzurra, il valore del centrocampista è sceso dai 40 milioni richiesti nel 2023 ai 25 milioni attuali, proprio per l’avvicinarsi del termine del suo accordo con la squadra francese.

Si parte dunque da una base di 25 milioni che la Juventus ha ritenuto comunque finora troppo onerosa, offrendo per il momento 15 milioni più bonus. Per colmare la distanza tra domanda e offerta, si stanno valutando contropartite tecniche: esclusi al momento Arek Milik e Filip Kostic, a causa degli ingaggi elevati e degli infortuni recenti, e anche Moise Kean, ormai trasferitosi alla Fiorentina, rimane in gioco il nome di Joseph Nonge, gradito al Nizza ma con un valore di mercato di circa 3 milioni di euro, lontano dai 10 milioni necessari per colmare la differenza.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ANCORA NESSUNA RISPOSTA DA RABIOT

Il calciomercato della Juventus si muove attorno alla necessità di portare un altro centrocampista oltre a Douglas Luiz soprattutto perché Adrien Rabiot, il cui contratto scade di fatto tra tre giorni, non ha ancora risposto all’offerta di rinnovo di 7,5 milioni per due anni presentata dalla Juventus all’agente del francese, la madre Veronique. Giuntoli sembra ormai rassegnato a perdere il campione transalpino a parametro zero e proprio per questo l’insistenza per portare Thuram jr. a Torino è aumentata.

Il grande vantaggio della Juventus in questa operazione di calciomercato è la volontà del giocatore, nato a Reggio Emilia e vissuto a Torino fino all’età di 5 anni, mentre il padre Lilian giocava nella Juventus. Khephren Thuram ha espresso il suo sì e potrebbe presto ricongiungersi in Serie A al fratello Marcos, attaccante e fresco di Scudetto con l’Inter. Proprio i nerazzurri avevano avanzato un sondaggio su Khephren per capire se fosse possibile ricongiungere la coppia di fratelli, ma l’Inter avrebbe agito solo nel 2025 per prendere il centrocampista a parametro zero, la Juventus vuole invece chiudere l’affare di calciomercato già in queste settimane.

