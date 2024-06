Calciomercato Juventus News/ Visite mediche per Douglas Luiz, intrico Sancho-Adeyemi (oggi 27 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: ARRIVA DOUGLAS LUIZ

È ormai fatto il secondo affare del calciomercato Juventus per l’estate: come si apprende anche dalla redazione di Sky Sport, dovrebbe essere questo il giorno (dovendo aspettare per ragioni di fuso orario) per le visite mediche di Douglas Luiz, che poi firmerà il contratto che lo legherà ufficialmente al club bianconero. La Juventus aveva già trovato la quadra con l’Aston Villa: inizialmente era stato inserito Weston McKennie nell’operazione, ma il centrocampista statunitense ha rifiutato di andare a Birmingham e così la Vecchia Signora è stata costretta a cedere i cartellini di Enzo Barrenechea e Samuel Iling Junior (che torna così in patria), per un acquisto dal totale di 50 milioni di euro.

Douglas Luiz è a Las Vegas con il Brasile e sta giocando la Copa America; sarà lì che svolgerà le visite mediche, poi vedremo quando arriverà la firma ma di fatto possiamo considerare il brasiliano un nuovo calciatore della Juventus. Con lui arriva dunque il ragionatore di centrocampo richiesto da Thiago Motta; l’operazione, almeno per quanto si è appreso, è comunque slegata dall’eventuale cessione di Adrien Rabiot che non ha ancora dato segni circa il rinnovo del contratto, e che adesso sarebbe inseguito anche dal Milan. Invece l’arrivo di Khephren Thuram, anche questo in avvicinamento, potrebbe davvero portare all’addio di Rabiot ma questo lo scopriremo soltanto in seguito.

IL PUNTO SUGLI ESTERNI

Altre operazioni che riguardano il calciomercato Juventus sono quelle per gli esterni: con il nuovo 4-2-3-1 voluto da Thiago Motta serviranno e, fatto salvo per Andrea Cambiaso e un Timothy Weah che starebbe sempre più convincendo il nuovo allenatore, bisogna provare a mettere sotto contratto qualche giocatore offensivo che abbia gamba e fantasia. I nomi che vanno per la maggiore, considerando che sicuramente la Juventus ne visiona altri, sono tre: Mason Greenwood però sembrerebbe proiettato al Marsiglia o comunque è lì che preferirebbe andare a giocare, e allora restano i due del Borussia Dortmund Jadon Sancho e Karim Adeyemi.

Qui però si crea un intreccio: infatti i gialloneri vorrebbero riscattare l’inglese dal Manchester United, i Red Devils sono stati contattati dalla Vecchia Signora in quanto proprietari del cartellino e il Borussia Dortmund sa bene che per tenere Sancho a titolo definitivo sarebbe necessario un sacrificio, che sarebbe proprio quello di Adeyemi. A questo punto naturalmente la Juventus potrebbe concedere alla società tedesca di trattare con lo United per Sancho, in cambio però del ventiduenne tedesco; vedremo cosa succederà, siamo ancora a fine giugno e come detto Thiago Motta e Cristiano Giuntoli hanno altri nomi sul taccuino per quanto riguarda gli esterni offensivi, non è affatto detto che il rinforzo di calciomercato per la Juventus sarà per forza di cose uno di questi profili.











