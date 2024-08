Calciomercato Juventus news: si avvicina Nico Gonzalez? L’argentino fuori dai convocati viola

Il calciomercato Juventus si concentra su Nico Gonzalez della Fiorentina, uno dei tormentoni estivi di questa lunga estate di trattative. La società viola sta dialogando ad oltranza con madama e la speranza dei tifosi bianconeri è che nelle prossime ore la trattativa possa decollare definitivamente. Un indizio, intanto, sorride alla Juventus: Nico Gonzalez non è stato convocato dalla Fiorentina per la prima di campionato a Parma. Un segnale incoraggiante per i supporters bianconeri, che vedono avvicinarsi un proprio obiettivo di calciomercato, peraltro già escluso dai convocati della Fiorentina nell’amichevole con il Friburgo.

Insomma, Nico Gonazelz è indubbiamente sul mercato e la Juventus vuole provare a regalarsi questo colpo. Superata la concorrenza dell’Atalanta, la pista che porta a Gonzalez si infiamma ed è destinata a movimentare gli ultimi giorni di calciomercato. Ad oggi, come riporta Tuttosport, Nico Gonzalez è sempre più vicino alla società bianconera e non vede l’ora di raggiungerla.

Calciomercato Juventus news: si lavora anche in uscita, Fabio Miretti verso il prestito al Genoa

Non c’è solo il calciomercato in entrata per la Juventus, ma anche alcune operazioni da chiudere in uscita. Cristiano Giuntoli e il suo entourage stanno lavorando a spron battuto per completare le operazioni di mercato in vista della chiusura estiva. Per quanto riguarda le cessioni, si continua a parlare del possibile passaggio di Fabio Miretti al Genoa.

Secondo quanto riferisce l’edizione genovese de La Repubblica il grifone sarebbe in forte pressing sul centrocampista della Juventus ed è tornato prepotentemente alla carica per portarlo sotto la lanterna. Ma come si legge sul noto quotidiano, questa potrebbe essere solo una delle possibili operazioni tra Juventus e Genoa, dato che si vocifera anche di un possibile scambio tra Papadopoulos e Muharemovic.

