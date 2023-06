Calciomercato Juventus News/ Rabiot, finalmente il rinnovo! Ora Milinkovic-Savic… (martedì 27 giugno 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: FINALMENTE RABIOT!

Il calciomercato Juventus è arrivato ad una svolta. Oggi, infatti, il club bianconero ha finalmente messo fine alla telenovela legata al futuro di Adrien Rabiot: il francese, infatti, vestirà la maglia della Juventus per un altro anno. Il club bianconero ha anticipato il rinnovo con due emoji sul canale broadcast su Instagram: un cavallo e una clessidra, per indicare ormai che manca poco al comunicato. Stessa cosa poi pubblicata anche sugli altri social, con tanto di video per annunciare la permanenza del giocatore. Dopo una stagione da protagonista con 11 gol e 6 assist tra tutte le competizioni, Allegri potrà contare nuovamente sulla corsa e sul fisico del francese.

PROSSIMO OBIETTIVO: MILINKOVIC-SAVIC

Ma il calciomercato Juventus è appena iniziato: Sergej Milinkovic-Savic non è più l’alternativa di qualcuno, ma un obiettivo reale per il centrocampo bianconero. Qualcosa è cambiato in questi giorni, era difficile pensare che dopo anni di ammiccamenti, parole e offerte, il Sergente si fosse improvvisamente trasformato in una seconda scelta per la Vecchia Signora. Incassato il sì di Rabiot, la Juve pianifica quindi l’assalto al centrocampista della Lazio, in scadenza nel 2024: venderlo in questa sessione è l’ultima opportunità che il mercato offre a Lotito per incassare prima di perderlo a zero. Per arrivare a Milinkovic-Savic la Juventus potrebbe inserire almeno una contropartita tecnica: si parla, infatti, di un ritorno di Luca Pellegrini a Roma o della cessione del giovane Nicolò Rovella, rientrato dopo il prestito al Monza.

