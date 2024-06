CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Savinho, chi è il sogno di Giuntoli. E si scommette su Milikovic (4 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, UN TALENTO DAL GIRONA!

Il calciomercato della Juventus si annuncia movimentato, con diverse trattative in corso per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione: arrivata la rescissione consensuale con Allegri, il club bianconero si è messo al lavoro già da diversi giorni per provare ad accontentare le richieste del nuovo tecnico Thiago Motta, che comporteranno anche delle profonde modifiche dal punto di vista del gioco. Sempre in piedi la trattativa di calciomercato per Di Lorenzo, sul piede di partenza a Napoli, la Juventus sta lavorando anche a piste estere.

Calciomercato Juventus News/ Scambio alla pari per Douglas Luiz, Motta chiama Di Lorenzo? (3 giugno 2024)

Savinho, giovane talento brasiliano, è attualmente in forza al Girona, squadra del City Group: soli 19 anni, ha già dimostrato un notevole potenziale, attirando l’attenzione di numerosi club europei. Savinho è un’ala veloce e tecnica, capace di creare occasioni da gol e di dribblare gli avversari con facilità, la sua crescita nel Girona, sotto l’ombrello del City Group, ha accelerato il suo sviluppo, rendendolo un obiettivo interessante per la Juventus e sarebbe già un pupillo di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dei bianconeri.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Ritorno di fiamma per Morata! Si lavora per Koopmeiners (1 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, OCCHIO AL COLPO DI SCENA IN… SERBO

Il calciomercato della Juventus si pone come obiettivo anche aggiungere esperienza e qualità al centrocampo. Sergej Milinković-Savić, ex centrocampista della Lazio attualmente in forza all’Al-Hilal in arabia saudita, è uno degli obiettivi principali. Conosciuto per la sua fisicità, visione di gioco e capacità di segnare gol decisivi, Milinković-Savić sarebbe un acquisto di grande impatto: secondo le principali agenzie di scommesse, il trasferimento di Milinković-Savić alla Juventus è una possibilità concreta, con la quota per il suo arrivo in bianconero che oscilla intorno a 4.50. Non è così semplice la vicenda, c’è un problemino da risolvere per la Juventus riguardo a Milinković-Savić: la sua scelta di andare alla Saudi League era legata a uno stipendio da 20 milioni di euro a stagione che l’Al-Hilal può garantirgli e per tornare in Italia dovrebbe ridurre di almeno due terzi le sue pretese economiche. La Juventus è disposta. afre questo sacrificio?











© RIPRODUZIONE RISERVATA