Calciomercato Juventus News/ Scambio alla pari per Douglas Luiz, Motta chiama Di Lorenzo? (3 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: LA STRATEGIA PER DOUGLAS LUIZ

Ormai sembra che il calciomercato Juventus abbia un nuovo obiettivo a centrocampo. Forse il principale nome rimane quello di Teun Koopmeiners ma, viste anche le difficoltà nel trattare con l’Atalanta, la Vecchia Signora da qualche giorno avrebbe messo gli occhi su Douglas Luiz. Il brasiliano è reduce da una grande stagione con l’Aston Villa: la squadra si è qualificata per la Champions League dopo quarant’anni e ha raggiunto la semifinale di Conference League, Douglas Luiz (già nel giro della nazionale brasiliana) ha giocato un’annata da primo della classe e infatti il club di Birmingham avrebbe sparato la cifra di 70 milioni di euro per acquisirne il cartellino.

Stiamo parlando di 10 milioni in più di quanto l’Atalanta chiede per Koopmeiners: la Juventus non ha intenzione di piegarsi alle richieste dell’Aston Villa, almeno non vuole tirare fuori tutti quei soldi. Come spiega Luca Momblano su Juventibus, la strategia di Cristiano Giuntoli sarebbe quella di uno scambio alla pari: vale a dire, girare a Unai Emery Matias Soulé e Weston McKennie che insieme sono valutati 65 milioni. Prendere o lasciare, questa la proposta del calciomercato Juventus: da vedere, se si arriverà al tavolo dell’Aston Villa, cosa la società di Birmingham deciderà di fare, soprattutto contando che Douglas Luiz sarebbe nel mirino anche di Arsenal, Liverpool e Manchester United che certamente possono fare fronte alla richiesta economica.

THIAGO MOTTA CHIAMA DI LORENZO

Secondo alcune fonti vicine al calciomercato Juventus, pare invece che Thiago Motta abbia già preso in mano qualche operazione: si aspetta che l’italo-brasiliano diventi a tutti gli effetti il nuovo allenatore, nel frattempo parrebbe appunto che stia già lavorando in prima persona per costruire la rosa che dovrà guidare tra qualche settimana. Il nome è sempre quello di Giovanni Di Lorenzo, del quale si era già parlato nei giorni scorsi: il terzino destro del Napoli cambierà squadra ritenendo esaurito il suo percorso con i partenopei, e la Juventus sarebbe in prima fila per assicurarsene le prestazioni. Su Di Lorenzo però ci sarebbe anche l’Inter; qui allora sarebbe sceso in campo Thiago Motta.

Il futuro allenatore della Juventus avrebbe personalmente chiamato Di Lorenzo per cercare di convincerlo a firmare per i bianconeri; ragionando dal punto di vista tattico, può essere che Motta veda in lui un giocatore che, sia pure con età ed esperienze diverse, possa avere la stessa evoluzione di Riccardo Calafiori, cioè con la possibilità di accentrare la sua posizione giocando qualche partita come centrale. Chiaramente Di Lorenzo sarebbe acquistato come terzino destro, così da rappresentare un’alternativa di livello ad Andrea Cambiaso che lo stesso Thiago Motta avrebbe chiesto a gran voce di confermare; qui però potremmo dover aspettare che siano terminati gli Europei…











