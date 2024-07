CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, GIORNI DECISIVI PER TODIBO?

Il calciomercato della Juventus sta vivendo un momento cruciale, con l’obiettivo di mettere a segno un colpo importante. Cristiano Giuntoli, impegnato presso la sede Adidas, sta lavorando su diverse trattative simultaneamente. Per il ruolo di difensore, la decisione è già stata presa: il francese Jean-Clair Todibo, attualmente al Nizza. Todibo è considerato il partner ideale per Bremer: il Nizza aveva raggiunto un accordo con il West Ham per una cifra di 35 milioni di euro. Questa è diventata la base di partenza per le trattative con la Juventus.

Gli emissari bianconeri non hanno mai smesso di lavorare, collaborando strettamente con l’entourage del giocatore. Ora si è arrivati alla fase finale, o meglio, al penultimo passo prima di concretizzare l’acquisto del difensore con l’offerta giusta. Le cessioni di Soulé e Huijsen potrebbero facilitare l’operazione di calciomercato: la Juventus e il Nizza hanno discusso un accordo di prestito oneroso con diritto di riscatto, e li bianconeri sono ora più determinati a soddisfare le richieste economiche del Nizza.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, AKLIOUCHE È LA NUOVA IDEA

Il calciomercato della Juventus si sta focalizzando nelle ultime settimane su un giovane talento francese, Maghnes Akliouche, un fantasioso trequartista o esterno destro con un grande talento per il dribbling. Secondo quanto riportato dai media francesi, in particolare L’Equipe, il Monaco, proprietario del cartellino del giocatore, ha già ricevuto le prime offerte dei bianconeri per portarlo a Torino. Akliouche è nato a Tremblay-en-France, a pochi chilometri da Bondy, la città natale di Mbappé.

Fin da giovane, Akliouche è stato selezionato per il prestigioso centro di formazione Clairefontaine, noto per aver formato grandi calciatori francesi. La sua crescita è stata rapida, attirando l’attenzione del Monaco grazie alle sue abilità di mancino rientrante, caratteristiche che ricordano giocatori come Henry e Mbappé, suo attuale allenatore e modello. Con 8 gol e 4 assist tra campionato e Coppa di Francia, Akliouche ha impressionato, guadagnandosi la chiamata di Henry per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, dove la squadra francese esordirà contro gli USA.