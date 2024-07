Calciomercato Juventus news/ Soulé, piace la destinazione Roma. Incontro con McKennie (14 luglio 2024)

Calciomercato Juventus news: Soulé vuole la Roma!

Il calciomercato della Juventus prosegue tra entrate e uscite. Dopo gli arrivi di Douglas Luis, Khephren Thuram e Michele Di Gregorio, la società bianconera continua a guardarsi intorno in Italia e all’estero. La Vecchia Signora avrebbe messo nel mirino Abraham, che potrebbe piacere come vice-Vlahovic: allo stesso modo dalla società giallorossa interessano anche El Shaarawy e Cristante. La società capitolina, invece, guarda a Torino: a piacere, oltre a Chiesa, sarebbero Arthur e soprattutto Soulé.

Il talento argentino della Juventus piace tantissimo a De Rossi ma le sirene di calciomercato per lui non sono solamente quelle della Serie A: l’ex Frosinone interessa molto anche al Leicester, che ha offerto al momento 20 milioni più 5 di bonus, ma non arriverebbe ai 30 milioni richiesti dalla Juventus. La Roma, invece, sarebbe pronta a soddisfare le richieste di Giuntoli, anche senza contropartite. Dal canto suo, Soulé preferirebbe come destinazione proprio quella giallorossa: avendo già vissuto nel Lazio, infatti, gradirebbe un ritorno nelle stesse zone nelle quali ha già vissuto per un anno, quando ha giocato in prestito al Frosinone.

Calciomercato Juventus news: incontri con l’entourage di McKennie

Il calciomercato della Juventus si muove anche in uscita. La dirigenza bianconera ha incontrato gli agenti di Weston McKennie ribadendo la propria posizione: il centrocampista resta in uscita, nonostante la buona stagione dello scorso anno a “sorpresa”, visto che anche un anno fa lo statunitense sembrava essere destinato a lasciare Torino. Entrambe le parti lavorano per trovare una soluzione che vada bene sia al giocatore che al club: sembrerebbe che il calciatore bianconero piaccia ad alcuni club in MLS ma al momento non sono arrivate offerte concrete.











