Calciomercato Juventus News/ McKennie, ipotesi Inter Miami. Accordo con Todibo, si tratta (13 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, FUTURO MCKENNIE: SPUNTA IDEA USA

Il calciomercato Juventus deve pensare anche a vendere, sopratutto a centrocampo. Gli arrivi di Douglas Luiz dall’Aston Villa e di Thuram dal Nizza, in attesa di Koopmeiners dall’Atalanta, hanno intasato il reparto nevralgico della squadra.

Dunque qualche centrocampista dev’essere sacrificato e il più probabile è Weston McKennie. L’americano ex Schalke 04 avrebbe già dovuto lasciare la Juve nell’affare Douglas Luiz, ma alla fine non tutto andò secondo i piani e al suo posto fu Barrenchea ad aggiungere a Iling.

Ci sarebbe la possibilità che McKennie ritorni in patria. L’Inter Miami, squadra di Messi e Suarez tra gli altri, ha aperto le porte al calciatore. Stando ai rumors di calciomercato la Juventus avrebbe aperto alla cessione nel massimo campionato americano.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ANCORA NIZZA: C’È TODIBO

L’asse di mercato Torino-Nizza è più caldo che mai. Il calciomercato Juventus, dopo il colpo Thuram, si ritrova nella sua strada la squadra della Costa Azzurra. Questa volta il giocatore in questione risponde al nome di Todibo, ex difensore tra gli altri anche del Barcellona.

I passi avanti, secondo Sportitalia, ci sono stati: l’accordo tra il giocatore è totale, il classe 1999 è entusiasta all’idea di firmare con la Juventus e l’entourage dunque lavorerà per accontentare le richieste del suo assistito. Questo però non basta per limare già i dettagli.

Questo perché naturalmente non si tratta di un giocatore in scadenza, ma sotto contratto con il Nizza. I buoni rapporti con la società francese potrebbe aiutare sebbene i bianconeri dovranno offrire una trentina di milioni per convincere la squadra rossonera a privarsi del giocatore.











