Calciomercato Juventus news/ Suggestione Nico Williams. Giuntoli non molla Greenwood (22 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SPUNTA LA SUGGESTIONE NICO WILLIAMS

Durante Spagna Italia di Euro2024 ha incantato tutti gli appassionati di calcio e ha creato enormi problemi alla difesa di Luciano Spalletti che non è riuscito a trovare le giuste contromisure per fermare le azioni di Nico Williams sulla sinistra. Sull’esterno spagnolo è piombato l’interesse di tutti i top club del mondo che stanno chiedendo informazioni all’Athletic Club per capire la possibilità di strappare i talento classe 2002 alla squadra basca. Su di lui sono caduti anche gli occhi della Juventus che dovrà acquistare un’esterno in caso di cessione di Federico Chiesa e potrebbe provare a fare un enorme sforzo per provare ad imbastire una trattativa per Nico Williams con l’Athletic. Nico Williams è nato e cresciuto nei Paesi Baschi ed è il fratello della leggenda dell’Athletic Club Inaki Williams perciò la sua partenza è tutt’altro che scontata anche con una clausola rescissoria da 50 milioni di euro inserita nel contratto del calciatore.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, RIMANE APERTA LA PISTA GREENWOOD

Se la pista Nico Williams rimane, per il momento, solo un sogno per il calciomercato Juventus, è accesa più che mai la trattativa con il Manchester United per l’inglese Mason Greenwood. Giuntoli sta cercando un nuovo esterno per il calciomercato Juventus ma aspetta la partenza di Federico Chiesa che potrebbe sbloccare la situazione e permettere ai bianconeri di chiudere la trattativa beffando le concorrenze di Napoli e Lazio. Proprio Chiesa potrebbe essere la svolta di questa trattativa con il Manchester United che gradirebbe l’esterno italiano e potrebbe aprire ad uno scambio per liberarsi del cartellino di Greenwood e aprire le porte al calciatore attualmente ad Euro2024. La trattativa non è delle più semplici ma Greenwood ha già un accordo di massima con i bianconeri che vorrebbero portarlo in Serie A per completare il reparto offensivo a disposizione di Thiago Motta e regalare un grande colpo al calciomercato Juventus che sembra più che mai acceso e pronto a stupire.











