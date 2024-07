CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Todibo, controsorpasso e accordo. C’è Kadioglu per la fascia (9 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, TODIBO A UN PASSO

Il calciomercato della Juventus, dopo qualche tentennamento, punta dritto su un obiettivo che ha “controsorpassato” gli altri in lizza, compreso Kiwior che resta sempre comunque nell’orbita bianconera. La Juventus ha infatti ottenuto il primo ‘sì’ da Jean-Clair Todibo. I bianconeri hanno puntato sul difensore centrale del Nizza, classe 1999, dopo aver visto sfumare l’opzione Riccardo Calafiori, diretto all’Arsenal. La trattativa è entrata nel vivo e, secondo La Gazzetta dello Sport, Todibo ha espresso il desiderio di unirsi alla Vecchia Signora, chiedendo al suo entourage di aspettare la Juventus.

Questa presa di posizione ha avuto un effetto immediato: il West Ham, che aveva offerto 35 milioni di euro per Todibo, si è ritirato dalla corsa e ha ufficializzato l’acquisto di Max Kilman del Wolverhampton. Ora, la Juventus ha una concorrente di calciomercato in meno, ma deve ancora trattare con il Nizza, che non intende fare sconti per il cartellino del difensore. I 35 milioni offerti dal West Ham non erano sufficienti; il club francese mira a incassare i 40 milioni di euro che il Manchester United aveva offerto a giugno, un affare bloccato dalla UEFA per questioni regolamentari legate alla proprietà comune di Nizza e United (Ineos) e alla loro partecipazione alla stessa competizione europea.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IDEA TURCA PER LA FASCIA

Il calciomercato della Juventus potrebbe anche orientarsi verso un obiettivo a sorpresa sulla fascia, che potrebbe decisamente fare al caso di Thiago Motta per caratteristiche tecniche. Tra i giocatori che hanno infatti impressionato maggiormente e Euro 2024 c’è Ferdi Kadioglu, il quale dopo una stagione da protagonista con il Fenerbahce, si è messo in evidenza anche con la Nazionale turca. Con il club turco ha accumulato ben cinquantuno presenze, segnando tre gol e realizzando cinque assist.

Kadioglu è principalmente un terzino sinistro di grande qualità, capace di giocare anche sulla destra, dato che il suo piede preferito è il destro. La Juventus sta seriamente considerando l’acquisto di un esterno basso mancino per migliorare la squadra. La pista di calciomercato della Juventus che porta all’esterno mancino della Nazionale turca merita dunque attenzione, soprattutto se José Mourinho dovesse confermare il proprio interesse per McKennie. Un eventuale trasferimento del centrocampista americano a Istanbul potrebbe essere la contropartita decisiva per facilitare l’arrivo del terzino classe 1999 in Italia.

