Calciomercato Juventus News/ Idea Abraham che intrigo con la Roma, Kiwior al posto di Todibo? (8 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS: CHIESA VERSO LA ROMA, ABRAHAM PER L’ATTACCO

Il primo colpo di calciomercato per la Juventus è stato in panchina, ora per Thiago Motta, giunto a Torino, è arrivato il momento di iniziare ufficialmente la sua avventura bianconera, ma Giuntoli continua a muoversi per garantire al nuovo allenatore una rosa per lottare per lo scudetto. Dopo Douglas Luiz e Di Gregorio, è atteso Thuram per le visite mediche, sono previste a inizio settimana. L’altro obiettivo di calciomercato della Juventus è Koopmeiners, trattativa che potrebbe sbloccarsi con la cessione di Chiesa alla Roma.

A proposito del club giallorosso, nei discorsi con il club giallorosso, secondo Sportmediaset, è trapelato anche il nome di Abraham, su cui De Rossi non intende puntare per la prossima stagione. L’idea della Roma è di cederlo a titolo definitivo per 25 milioni di euro, mentre la Juventus lo prenderebbe con un prestito secco o con diritto di riscatto per avere così un vice-Vlahovic, anche perché Milik è in bilico, alla luce delle pretendenti tra Turchia e Inghilterra. Per Abraham, però, la Juventus deve fare attenzione alla concorrenza del Milan, anche se al momento è concentrato su Morata sul fronte calciomercato.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: DALL’IDEA KIWIOR ALL’OCCASIONE CANCELO

Gli intrecci di calciomercato tra Juventus e Roma non finiscono qui, perché ai giallorossi piace anche Soulé, reduce da un’esperienza interessante al Frosinone, ma ora alla ricerca di una sistemazione per esprimere tutto il suo talento, ma è stato proposto anche Arthur, che però potrebbe finire in Premier League, visto che la risposta della Roma sul centrocampista brasiliano è stata tiepida, secondo quanto riportato da Sportmediaset. Per la difesa vi abbiamo parlato nelle ultime ore di una nuova pista per la Juventus, quella che porta a Todibo del Nizza, ma c’è già un’alternativa di calciomercato: Giuntoli ha messo gli occhi su Kiwior dell’Arsenal, anche alla luce del possibile approdo a Londra di Calafiori.

Infine, il retroscena Joao Cancelo: l’esterno portoghese, che non è stato riscattato dal Barcellona, è tornato al Manchester City, che però lo cederebbe volentieri, visto che non rientra nei piani di Pep Guardiola. Per questo motivo, spiega La Stampa, il suo agente Jorge Mendes lo avrebbe proposto a Inter e Juventus, aprendo alla possibilità di una riduzione dell’ingaggio. Con il City, che valuta il cartellino 25 milioni di euro, si potrebbe discutere dell’operazione di calciomercato sulla base di un prestito con diritto di riscatto.











