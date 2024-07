CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, KOOPMEINERS A UN BIVIO…

Il calciomercato della Juventus ha ormai da mesi Teun Koopmeiners come obiettivo primario. L’olandese sarebbe il rinforzo ideale per Thiago Motta, che lo considera il giocatore perfetto per far fare il salto di qualità alla squadra. La sua versatilità a centrocampo è notevole: difende, attacca e segna, come dimostrano i 29 gol e i 15 assist in 129 partite con la maglia dell’Atalanta. Tuttavia, il club bergamasco è consapevole del valore del suo giocatore e non sarà facile strapparlo via. Il club, guidato da Percassi e Pagliuca, è in una solida situazione finanziaria e non ha urgenza di vendere.

L’accordo deve essere trovato al più presto, idealmente entro la metà di agosto. Gasperini vuole iniziare la stagione senza incertezze e ha chiesto di risolvere le trattative più delicate prima del 14 agosto, data in cui l’Atalanta affronterà il Real Madrid a Varsavia nella Supercoppa Europea. Koopmeiners attende pazientemente, con il suo entourage che ha già un accordo con la Juventus per un contratto pluriennale da 4,5 milioni di euro netti.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, NON È FINITA PER ADEYEMI

Il calciomercato della Juventus mantiene nel mirino anche Karim Adeyemi, il 22enne attaccante del Borussia Dortmund. Il direttore tecnico bianconero Giuntoli sta sfruttando il ritiro in Germania per rimanere vicino alla squadra e a Thiago Motta e ha utilizzato intermediari per valutare la possibilità di un blitz a Monaco prima del ritorno in Italia. L’idea è piaciuta all’entourage di Adeyemi, che non è insensibile alle avances della Juventus. Il breve incontro sarebbe servito per confermare l’interesse per il tedesco, che è in cima alla lista delle ali desiderate insieme a Galeno del Porto.

La Juventus ha già ottenuto una disponibilità di massima da Adeyemi, che è anche nel radar del Chelsea. Tuttavia, questa apertura non è sufficiente per chiudere l’affare. Il principale ostacolo è rappresentato dal Borussia Dortmund, come confermato dalle recenti dichiarazioni del dirigente Lars Ricken: “Non abbiamo mai aperto alla cessione di Karim“. Adeyemi è consapevole di non essere intoccabile, ma il Dortmund richiede almeno 40-45 milioni di euro più bonus, una cifra non indifferente per la Juventus.