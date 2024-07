CALCIOMERCATO JUVENTUS, GALENO PRENDE QUOTA

Il calciomercato Juventus è alla ricerca di un esterno d’attacco. Il nome di Karim Adeyemi piace molto, ma il prezzo è molto alto. Infatti, il Borussia Dortmund proprietario del cartellino chiede tra i 30 e i 40 milioni di euro per il tedesco.

Discorso diverso per quanto riguarda Galeno. Secondo Sportmediaset, la situazione è favorevole al club bianconero poiché il fair play finanziario obbliga il Porto a dover cedere, onde evitare sanzioni per le competizioni UEFA.

Per questo la Juventus osserva attentamente l’affare Galeno che può dunque essere comprato ad una cifra minore rispetto alla valutazione reale. Ad aiutare la Vecchia Signora è lo stesso Galeno che si è detto molto interessato ad unirsi alla Juventus di Thiago Motta.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, HUIJSEN CONTESO

Il calciomercato Juventus passa anche dalle cessioni. Tra le tante in lista, c’è quella di Dean Huiijsen che piace moltissimo all’estero. La pista PSG si è raffreddata da tempo, ma c’è un’altra pista francese che potrebbe fare la differenza.

Secondo Tuttosport, il Marsiglia di De Zerbi avrebbe in mente di preparare un’offerta per portarlo in Ligue 1. Stando però agli ultimi aggiornamenti di Fabrizio Romano, il Borunemouth è la società più avanti nelle operazioni.