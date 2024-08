CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, FEDERICO CHIESA RIMANE FUORI ROSA E CERCA UNA NUOVA SQUADRA

Sempre più difficile la situazione di Federico Chiesa che è il principale nome in uscita nel calciomercato Juventus ma non ha mercato per via delle richieste di stipendio troppo elevate e il vincolo di dare priorità alle squadre che giocano la Champions League. Ramadani – agente di Chiesa – sta parlando con diversi club, tra cui anche alcuni di Serie A, per capire chi potrebbe concedere i circa 6 milioni di stipendio richiesti dal calciatore e i 15 milioni per pagare il cartellino alla Juventus.

Al momento la situazione rimane in fase di stallo con Chiesa che è ancora fuori rosa e non si allena con il gruppo per via del suo contratto in scadenza al termine della prossima stagione e l’accordo sul rinnovo che non è mai arrivato dopo le richieste ritenute troppo elevate dal club bianconero.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IL CHELSEA CI PROVA PER CHIESA: PROPOSTO STERLING COME SCAMBIO

Una soluzione per il calciomercato Juventus potrebbe arrivare dall’estero e, più precisamente, da Enzo Maresca che è l’allenatore del Chelsea e avrebbe messo gli occhi sulla situazione intorno a Federico Chiesa. I blues hanno uno squadra ricca di calciatori soprattutto sugli esterni dove sarà necessaria più di qualche cessione per potersi permettere l’entrata di un altro esterno offensivo.

Il nome in cima alla lista delle cessioni è quello di Raheem Sterling e, secondo Sky Sport, il Chelsea starebbe pensando di offrirlo come pedina di scambio anche se il contratto dell’inglese racconta di un calciatore che percepisce circa 10 milioni di euro a stagione. La distanza tra le parti è ancora ampia ma, in caso di cessione di Sterling, anche il Chelsea potrebbe essere uno dei club più interessanti al cartellino di un Federico Chiesa ormai fuori dal progetto Juventus.