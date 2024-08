CALCIOMERCATO INTER NEWS, RAMADANI PARLA CON I DIRIGENTI NERAZZURRI PER FEDERICO CHIESA

Il calciomercato Inter continua alla ricerca della giusta occasione per completare l’attacco con Marotta che si è visto anticipare dalla Fiorentina per Albert Gudmundsson ed è alla ricerca del quarto attaccante per completare il reparto da mettere a disposizione di Simone Inzaghi per la prossima stagione. Una delle suggestioni principale di questo calciomercato è quella che vede un Federico Chiesa separato in casa alla Juventus e pronto a trasferirsi in una squadra che partecipi alla prossima Champions League per provare a rialzare la sua carriera.

L’Inter ci sta pensando e, secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’agente di Chiesa avrebbe incontrato i dirigenti nerazzurri per capire la fattibilità dell’operazione.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, PALACIOS E FAYE I DUE NOMI PER LA DIFESA DI INZAGHI

L’estate nerazzurra continua e lo fa con una squadra che ha dimostrato sul campo di essere ancora molto competitiva ma con un calciomercato che non è mai decollato anche per via degli acquisti già chiusi sul finale della scorsa stagione. Con Taremi e Zielinski, il calciomercato Inter pensava di aver già completato l’opera ma non aveva ancora fatto i conti con gli esuberi e con i tanti infortuni arrivati durante la preparazione per via dei carichi pesanti e di un’età media sempre più alta.

Per risolvere questi problemi, Ausilio e Marotta dovranno intervenire ancora nel calciomercato e sono già alla ricerca di un nuovo difensore tanto richiesto da Simone Inzaghi per completare la sua rosa. Nelle ultime ore si stanno facendo sempre più insistenti i nomi del 21enne argentino Tomas Palacios e quello di Mikayl Faye del Barcellona che rappresentano l’identikit perfetto del difensore mancino voluto da Inzaghi e il giovane di prospettiva voluto da Oaktree. L’argentino è il più abbordabile, infatti, il Talleres chiede 5 milioni di euro anche se c’è il Lipsia sulle sue tracce mentre Faye non partirà per meno di 15 milioni dal Barcellona.

