Calciomercato Juventus/ Su Bremer c’è il Manchester United. La decisione dopo la Copa America (6 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, MANCHESTER UNITED INTERESSATO A BREMER

Il calciomercato Juventus è attivo in entrata con tre acquisti già portati a termine e il quarto molto vicino alla chiusura ma anche le uscite sono fondamentali per finanziare i prossimi acquisti. Dei tanti nomi in uscita, ha fatto parlare di sé Gleison Bremer che arriva da una grandissima stagione con la maglia della Juventus e ha attirato l’interesse di diversi top club europei che vorrebbero ingaggiarlo già per la prossima stagione. Bremer è, al momento, impegnato negli Stati Uniti per la Copa America con il suo Brasile che scenderà in campo nella notte del 7 luglio per il super quarto di finale contro l’Uruguay di Bielsa. Su Bremer è arrivato un forte interesse del Manchester United che vorrebbe acquistare un nuovo difensore per sostituire la partenza di Varane e migliorare il reparto che ha dato più problematiche a Ten Hag nella passata stagione. Gli inglesi vorrebbero portarlo in Premier League già in questa sessione di mercato anche se sono fortemente interessati a De Ligt e potrebbero approfondire il discorso con il Bayern Monaco ed acquistare l’olandese.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PER BREMER SI DECIDE DOPO LA COPA AMERICA

Intanto Bremer ha parlato durante il ritiro del Brasile sul suo futuro e ha commentato l’interessamento di grandi club su di lui dopo la grande stagione trascorsa con la Juventus con la quale ha vinto una Coppa Italia in finale contro l’Atalanta. Bremer si è detto entusiasta per l’arrivo di Thiago Motta e ha commentato la scorsa stagione salutando anche Massimiliano Allegri e sottolineando la debacle della seconda metà del campionato scorso che ha consegnato lo Scudetto all’Inter. Il brasiliano ha affermato di voler parlare con i suoi agenti per capire il futuro sono dopo la fine della Copa America con una Brasile che punta a vincerla e a liberare il più tardi possibile i suoi calciatori e il calciomercato Juventus che attende la decisione di Bremer.











