Calciomercato Juventus news/ Chiesa vicino alla Roma finanzia il piano per Koopmeiners (5 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, CHIESA AI SALUTI: VALUTAZIONE DI 25 MILIONI

Il calciomercato Juventus è fatto anche di scelte difficile: Federico Chiesa è stato infatti accompagnato alla porta, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano. Il contratto in scadenza a giugno 2025 obbliga la società bianconera a venderlo entro questa sessione estiva. Niente rinovo, come si era paventato qualche settimana fa.

Calciomercato Juventus/ C'è l'accordo con Koopmeiners. Chiesto Sancho in prestito (5 luglio 2024)

Il tempo dell’ex Fiorentina è finito dopo 131 partite, 32 gol, due Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. La Juventus ha già fissato il prezzo a 25 milioni più bonus inclusi per convincere i club interessati a fare un passo avanti per l’esterno offensivo ligure. Oltre ad un fattore di contratto, c’è dell’altro.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Se Calafiori va in Premier c'è Kiwior. Thuram, no alle Olimpiadi (5 luglio 2024)

Infatti, il calciatore non rientra nei piani di calciomercato della Juventus e dunque sarebbe di troppo nello scacchiere tattico dell’ex allenatore del Bologna. Bisognerà vedere dunque come cambieranno i piani tattici della squadra. Sembrava impossibile quattro anni fa pensare ad una cessione così a cuor leggero, ma le cose sono cambiate e soprattutto gli infortuni hanno frenato l’ascesa di uno degli eroi dell’Europeo vinto.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, IL PIANO PER KOOPMEINERS: LA CHIAVE È HUIJSEN

Il calciomercato Juventus ha una priorità chiara e precisa che prende il nome di Teun Koopmeiners. Se è vero che “non c’è due senza tre”, dopo gli acquisti di Douglas Luiz e Thuram arriverà anche il centrocampista delll’Atalanta, così da formare per Giuntoli il tris di acquisti nella zona nevralgica del campo.

Calciomercato Juventus News/ Kiwior e Todibo le alternative a Calafiori. Sviluppi su Couto (4 luglio 2024)

Per arrivare al giocatore olandese ci vuole una cifra veramente importante. Considerando che a gennaio erano stati rifiutati 50 milioni, la Dea ha rialzato a 70 la valutazione del calciatore. Una cifra alta, senza dubbio, ma che con qualche cessione può diventare accessibile da parte della Juventus.

Huijsen piace molto a Gasperini e potrebbe essere inserito nella trattativa per abbassare la richiesta economica degli orobici. Considerando la cessione ormai definitiva di Kean alla Fiorentina per quasi 20 milioni, i bianconeri hanno ancora qualche esubero con cui fare cassa: da Kostic a Milik passando per McKennie, saltato nello scambio con l’Aston Villa per Douglas Luiz.

© RIPRODUZIONE RISERVATA