CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Ultime notizie: Emre Can la chiave per Pogba?

Il calciomercato della Juventus si muove intorno a nomi che possono rappresentare importanti colpi in prospettiva per giugno. Tra di essi, oltre a Kulusevski già blindato dopo le visite mediche effettuate a Torino, c’è sempre il sogno proibito Pogba, che da tempo il club bianconero spera di poter riportare in Italia, nonostante Mino Raiola abbia considerato improbabile l’evenienza. Sicuramente a gennaio lo sarà, ma il quadro potrebbe cambiare rapidamente, come sottolineato anche dal giornalista Rai Paolo Paganini, che ha sottolineato come potrebbe esserci un inserimento a sorpresa dell’attuale club di Pogba per Emre Can. “Ho avuto conferma poco fa che il Manchester United ha chiesto Emre Can, che interessa anche al PSG con Paredes alla Juventus. Emre Can potrebbe entrare in un possibile discorso Pogba per giugno. A gennaio invece potrebbe arrivare Matic.” Questo quanto riportato sul profilo Twitter del giornalista, con Paganini che ha ricordato come la Juventus stia lavorando da tempo per verificare le possibilità di uno scambio col Paris Saint Germain tra Emre Can e Paredes. Ma se il tedesco potrà diventare la chiave per sbloccare Pogba a giugno, allora il quadro potrebbe cambiare radicalmente. Per Matic a gennaio si attendono nuove indiscrezioni che possano eventualmente rendere concreta questa ipotesi.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, L’ARSENAL PUNTA DEMIRAL

C’è anche un calciomercato della Juventus che potrebbe muoversi in uscita, soprattutto relativamente a quei giocatori che hanno trovato ben poco spazio nelle gerarchie di Maurizio Sarri. Tra di essi potrebbe esserci il difensore centrale turco Merih Demiral, che pure nelle ultime settimane si è visto in campo con maggiore continuità per le condizioni non ottimali dell’olandese De Ligt. Su Demiral la Juventus ha compiuto un investimento economico non indifferente, 18 milioni di euro, dal quale sembra non voler prescindere, ma dall’Inghilterra arrivano voci insistenti che vorrebbero l’Arsenal molto interessato al turco. Questo perché i Gunners sono stati costretti a fare i conti con il grave infortunio di Chambers, fuori a fine stagione e dunque da sostituire al più presto, con i londinesi molto indietro in classifica in Premier League. E la soluzione potrebbe essere proprio Demiral, per cui la Juventus sembra però disponibile ad ascoltare offerte solamente dai 30 milioni in su, accettando di rinunciare a inserire il giocatore a lungo termine nel progetto tecnico di Sarri solo a fronte di una forte plusvalenza. L’Arsenal sembra pronto a investire molto per sistemare il reparto difensivo a disposizione del tecnico Arteta, vedremo se sarà pronto a “caricare” proprio sul nome di Demiral.

