CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Ultime notizie: Pjanic, sondaggi del PSG

Il calciomercato della Juventus è ancora un cantiere aperto in queste ore, Maurizio Sarri non sa se potranno concretizzarsi operazioni da lui richieste con una certa urgenza. Sembra soprattutto che il tecnico juventino non sia pienamente convinto della batteria di centrocampisti a sua disposizione, non tanto per la qualità individuale ma per la scarsa funzionalità di alcuni elementi rispetto alle peculiarità del suo gioco. Si è parlato spesso in questi giorni di un possibile scambio tra il club bianconero e il Paris Saint Germain con Emre Can e Paredes interessati. Due calciatori quotati a livello internazionale ma che nei rispettivi club non stanno trovando spazio a sufficienza. Ma i transalpini starebbero monitorando la Juventus non solo per uno scambio alla pari, ma anche per cercare un colpo grosso. Quello che riguarderebbe Miralem Pjanic, che pur mantenendo un ruolo centrale alla regia della squadra bianconera, non sarebbe pienamente convinto dei metodi di Sarri così come lo era di quelli di Allegri, con l’ex tecnico che aveva consegnato al bosniaco le chiavi della squadra. Così come vorrebbe fare il tecnico del PSG, Tuchel, col club pronto a offrire 65 milioni di euro per portare subito Pjanic sotto la Tour Eiffel.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, WILLIAN PISTA APERTA

Una cessione di Pjanic al PSG priverebbe Sarri di un perno comunque importantissimo, considerando le caratteristiche tecniche uniche del bosniaco che però a certe cifre rappresenterebbe un affare per la Juventus in termini di entrate, considerando gli anni che passano e i soldi che potrebbero essere reinvestiti a giugno su un vecchio pallino bianconero come Sergej Milinkovic-Savic, per il quale però, considerando il livello di quest’anno del serbo tornato ai massimi livelli, la Lazio non scenderebbe sotto i 100 milioni di euro di quotazione. Chi potrebbe arrivare invece subito a dare una mano a Sarri è il brasiliano Willian, che nonostante le smentite si è proposto tramite i suoi agenti con grande convinzione al club bianconero. In estate Willian arriverebbe a parametro zero a Torino, a 32 anni si tratterebbe dell’ultimo importante contratto della carriera per l’esterno offensivo del Chelsea, ma con un minimo sforzo economico la Juve potrebbe arrivare a lui a gennaio. Ma bisognerebbe però risolvere l’affollamento in attacco: soprattutto l’arrivo di Willian saprebbe quasi di bocciatura per Bernardeschi e Douglas Costa, che al momento stanno faticando non poco per ritagliarsi uno spazio nelle rigide gerarchie di Maurizio Sarri.

