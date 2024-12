VIDEO SALISBURGO PSG: LA SINTESI DELLA PARTITA

Il PSG entra provvisoriamente fra le prime ventiquattro squadre della Champions League grazie alla vittoria odierna sul Salisburgo. Seconda vittoria stagionale in Champions per i parigini che non hanno concesso nemmeno un tiro in porta dopo un match gestito e controllato, che li porta ora a quota 7 punti.

Ha prevalso nettamente la voglia di vincere e di rimontare da parte del PSG sul timido Salisburgo. Parigini che hanno spinto fin da subito, trovando finalmente la via della rete al 30′, quando Hakimi di testa ha messo sui piedi di Goncalo Ramos che ha fatto 1-0. Un vantaggio cercato e poi sapientemente gestito, con un possesso palla avvolgente che ha lasciato ben pochi spiragli ai padroni di casa fino al duplice fischio.

Il secondo tempo è iniziato come era finito il primo, con il Paris Saint Germain in pieno controllo del match. Ma per evitare brutte sorprese serve l’allungo, e per Luis Enrique è il momento di inserire forze fresche. Infatti è proprio per mano di uno dei subentrati, Desirè Doue, ala francese da poco prelevata dal Rennes, che il PSG blinda il match. Infatti è dai piedi del diciannovenne appena entrato che arriva l’assist per il secondo gol firmato Nuno Mendes. Per Doue all’85’ arriva infine anche la gloria del primo gol in Champions, per assist del migliore in campo Hakimi. Il PSG mette così un altro mattoncino verso la qualificazione.

