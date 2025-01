Calciomercato Lazio News, nome nuovo a centrocampo

Il calciomercato Lazio si è aperto nella giornata di ieri con l’acquisto di Arijon Ibrahimovic dal Bayern Monaco andando così a coprire uno dei ruoli richiesti da Marco Baroni che vuole continuare a lottare per portare la sua squadra almeno in Europa, se non sognare una posizione in Champions League nella prossima stagione. Il direttore sportivo Angelo Mariano Fabiani sta quindi lavorando per rispondere a tutte le richieste dell’allenatore che comprendono un difensore centrale, per via dello stop di Patric, e almeno un centrocampista aggiuntivo che vada nell’immediato a coprire l’assenza di Vecino, ai box per infortunio e poi aggiungersi alla rosa sostituendo Castrovilli, mai considerato a livello.

Il nuovo nome del centrocampo biancoceleste è quello di Mirko Topic, centrocampista classe 2001 serbo in forza al Famalicao, squadra portoghese, e che porterebbe alla squadra un nuovo giocatore in grado di iniziare l’azione e gestire il possesso della palla ma anche con ottima capacità difensiva riflessa nell’interruzione delle azioni di gioco avversarie. La trattativa di calciomercato Lazio non dovrebbe essere difficile e il giocatore potrebbe arrivare a Roma per una cifra inferiore ai 10 milioni da capire però la questione delle liste in quanto essendo un over 22 potrebbe servire un taglio di qualcuno già presente in rosa.

Calciomercato Lazio News, la trattativa per il difensore

Per chiudere il calciomercato Lazio servirebbe poi l’acquisto di un difensore centrale che il ds Fabiani avrebbe individuato in Kike Salas, 2002 spagnolo del Siviglia con cui in questa stagione ha disputato 14 partite contribuendo anche con 2 assist. È un difensore duttile che può giocare anche come esterno e che può essere pericoloso anche in area avversaria grazie alla sua abilità aerea, utile anche in difesa.

Da capire è la formula con cui il difensore potrebbe arrivare in biancoceleste, Lotito vorrebbe un prestito con diritto o obbligo di riscatto a determinate condizioni, mentre il Siviglia, che non vive un momento facile in campionato, vorrebbe lasciarlo partire solo al pagamento della clausola rescissoria, comunque abbordabile in quanto del valore di 10 milioni di euro. Altro intoppo che la Lazio potrebbe avere nella trattativa di calciomercato è l’indagine in cui Salas sarebbe coinvolto per un caso di calcioscommesse, avendo ricevuto dei cartellini sospetti individuati anche per un flusso anormale di puntate su di essi.

