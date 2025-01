CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, FAGIOLI RESTA DIFFICILE

Il calciomercato Lazio è sempre alla ricerca di un centrocampista. Jacopo Fazzini sembrava il predestinato e lo stesso Empoli si era preparato ad una seconda parte di stagione senza di lui, tanto da non convocarlo nemmeno per la gara fondamentale contro il Venezia. Il tecnico dei biancoblu Roberto D’Aversa lo aveva infatti escluso dai convocati perché lo aveva visto poco concentrato, proprio per via delle voci di mercato. Fabrizio Corsi, il presidente dei toscani, ha però rivelato pubblicamente che l’offerta della Lazio era troppo bassa per essere accettata. D’altronde si parla del mercato di gennaio oltre che di un giocatore così importante dunque la trattativa si è arenata. Il giocatore è tornato a giocare già dal match contro il Lecce, seppur dalla panchina. I biancocelesti dopo questa notizia si sono dovuti mettere alla ricerca di un altro centrocampista.

D’altronde nel derby contro la Roma, l’unico sostituto vero e proprio di Rovella era Toma Basic, un profilo che fino a qualche settimana fa era tra i primi della lista circa le possibili cessioni. il nuovo nome per il calciomercato Lazio proposto a Lotito è quello di Nicolò Fagioli.

Centrocampista in uscita della Juventus, praticamente mai schierato in campo da Thiago Motta, presenta però un grande problema: per pagare il cartellino, la Lazio dovrà pendere una cifra intorno ai 20 milioni, decisamente troppo per quanto riguarda le casse della Lazio.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, ISAKSEN VIA?

il calciomercato Lazio non è solo centrocampo. Infatti, i biancocelesti hanno messo a referto il primo colpo in entrata con Ajron Ibrahimovic. Secondo Fabrizio Romano, il giocatore si è trasferito in biancoceleste in prestito con diritto di riscatto a 8/10 milioni. Lo stipendio sarà coperto completamente dal club italiano.

Interessante il dettaglio sottolineato dall’esperto di calciomercato che spiega come, in caso di riscatto, il calciatore firmerebbe automaticamente un contratto di tre anni. Con l’arrivo di Ibrahimovic, non è escludere una cessione in avanti.

Si parla di Gustav Isaksen: l’esterno decisivo nel match del Maradona di campionato contro il Napoli, piace molto all’estero in Premier League e al Celtic in Scozia. Non è da sottovalutare l’ipotesi Bologna, dato che Italiano vuole rinforzare l’attacco.