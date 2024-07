CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Greenwood ha tradito, Pedro no! In avanti ballano Simeone e Dia… (16 luglio 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: CHE DELUSIONE GREENWOOD!

Quest’estate i tifosi della Lazio non possono lamentarsi per il calciomercato della loro squadra: ha ragione il presidente Lotito, i biancocelesti hanno già speso finora 50 milioni di euro, più di tutte le big della Serie A. Dopo Nuno Tavares, tutti i rumors di calciomercato spingevano per l’arrivo di Greenwood alla Lazio: la società capitolina era arrivata ad offrire al Manchester United ben 25 milioni più il 25% sulla futura rivendita e 3,5 milioni di ingaggio al calciatore. Ma nelle ultime ore pare che a spuntarla dovrebbe essere il Marsiglia di De Zerbi e del presidente Longoria che ha messo sul piatto 31,5 milioni (bonus compresi) più il 40% sulla futura rivendita. Archiviata questa estenuante trattativa di calciomercato, il ds della Lazio Fabiani si rituffa nella ricerca si una punta che diventa ancora più urgente dopo la cessione di Ciro Immobile al Besiktas.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: ECCO IL CASTING PER LA PUNTA

I nomi in pole nel reparto avanzato al momento sono Giovanni Simeone del Napoli e Dia della salernitana. La palla ora passa a mister baroni che dovrà decidere in funzione al suo gioco: la punta del napoli gioca molto di sponda, ripiega in copertura ma è capace anche di garantire verticalità alla squadra. L’attaccante della Salernitana invece è più la classica punta centrale, terminale offensivo.C’è poi una ulteriore suggestione di calciomercato che si chiama Bellingham: è il fratello del campionissimo del real Madrid e della nazionale inglese che farebbe sognare il popolo della Lazio. Sul lato cessioni, dopo molte partenze illustri come Luis Alberto, Felipe Anderson e Kamada, si era parlato nelle ultime ore di un possibile addio di Pedro. Il calciatore spagnolo avrebbe ricevuto delle importanti offerte dall’Arabia Saudita. Pare però che il presidente Lotito in persona si sia speso per trattenete l’attaccante e convincerlo a sposare ancora la causa laziale. Pedro nello spogliatoio della Lazio oggi, con l’addio di Immobile e degli altri senatori, rappresenta un punto di rifermento autorevole per i più giovani e per i nuovi arrivati, oltre ad essere una sorta di “vide” di mister Baroni.











