CALCIOMERCATO LAZIO, FABIANI CI RIPROVA PER BELAHYANE

Che il calciomercato Lazio stia cercando un centrocampista non è più una sorpresa e che piaccia Belahyane del Verona è ormai un dato di fatto ma, nelle ultime ore, sembra che i biancocelesti abbiano accelerato per provare ad anticipare la concorrenza e chiudere l’operazione. Il giovane centrocampista franco-marocchino ha stupito tutti in questo inizio di stagione con la maglia dei veneti ed ha attirato l’attenzione di numerosi club tra cui Napoli, Milan e Marsiglia con questi ultimi che stanno provando in tutti i modi a portarlo in Ligue 1.

Calciomercato Lazio/ Due nuovi obiettivi, Salas per la difesa e Topic a centrocampo (14 gennaio 2025)

La notizia di oggi arriva dell’Equipe che ha confermato l’interesse della Lazio raccontando di un’offerta da 12 milioni di euro sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per convincere Setti a cedere uno dei migliori calciatori della sua rosa. Il Marsiglia si è spinto fino a 10 milioni e il calciatore si sposa in pieno con le caratteristiche del gioco di De Zerbi perciò la Lazio dovrà muoversi in fretta se vorrà assicurarsi un nuovo centrocampista per il suo futuro.

Calciomercato Lazio News/ Fagioli proposto ai biancocelesti. I dettagli su Ibrahimovic (13 gennaio 2025)

CALCIOMERCATO LAZIO, BOGUSZ NEL MIRINO DEI BIANCOCELESTI SE ESCE ISAKSEN

Si parla anche di uscite nel calciomercato Lazio con Gustav Isaksen che rischia di lasciare i biancocelesti già in questa sessione complice un rendimento sotto le aspettative nonostante l’importante minutaggio di questo inizio stagione. Il calciatore danese sembra non aver ancora digerito il calcio italiano e fatica ad essere decisivo perciò la Lazio si sta guardando intorno anche perché Celtic, Bologna e Fiorentina sembrano essere molto interessate alla faccenda. In caso di uscita di Isaksen, per il calciomercato Lazio Fabiani ha già sondato diversi profili tra cui quello del polacco Mateusz Bogusz di proprietà del LAFC ed in cerca della giusta opportunità di carriera per esprime la sua potenzialità. Bogusz è un classe 2001 che, nella sua carriera, ha girato spesso la Spagna in prestito dal Leeds che non lo ha mai valorizzato e ha deciso di cederlo in MLS dove il polacco ha trovato la sua dimensione e una valutazione intorno ai 10 milioni di euro.