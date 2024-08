CALCIOMERCATO LAZIO, IL REAL MADRID PIOMBA SU MARIO GILA

Il calciomercato Lazio continua e lo fa dopo tanti movimenti già effettuati che porteranno i biancocelesti ad iniziare il campionato con poche certezze ma tante speranze di poter migliorare la brutta stagione dello scorso anno. Negli ultimi giorni è tornata forte una voce già presente nell’ambiente biancoceleste che riportava un forte interesse del Real Madrid di Carlo Ancelotti per lo spagnolo Mario Gila che si è messo in mostra nella scorsa stagione.

I blancos hanno il 50% sulla futura rivendita di Gila e potrebbero voler puntare sul difensore della Lazio per minimizzare i costi e portarsi a casa uno dei migliori difensori della scorsa Serie A. L’intenzione della Lazio è quella di trattenere il calciatore dandogli un ruolo ancora più centrale in difesa nonostante l’infortunio al piede che gli farà saltare tutta la preparazione.

CALCIOMERCATO LAZIO, FABIANI ALLA RICERCA DI UN NUOVO MEDIANO

Noslin, Tchaouna, Dele-Bashiru, Nuno Tavares, Cristo Munoz e Castrovilli sono gli attuali acquisti del calciomercato Lazio che ha inziato questa sessione con l’idea di cambiare l’aria all’interno di una rosa scontenta e con calciatori senza motivazioni. Sono arrivate cessioni importanti come quelle di Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson ma il duo Lotito-Fabiani è andato a cercare calciatori giovani e prestanti fisicamente per la nuova Lazio di Marco Baroni.

Durante il ritiro di Auronzo di Cadore, Baroni ha maturato l’idea di schierare la sua squadra con un 4-3-3 bocciando l’idea iniziale di schierarsi con un 4-2-3-1 per via della mancanza di un trequartista di ruolo. Tutto ciò, unito ai difficili rapporti con Danilo Cataldi, sta portando il calciomercato Lazio a valutare l’acquisto di un altro mediano dopo che Fabiani stava per chiudere la trattativa con il Metz per Camara poi andato al Monaco. Il nuovo nome è quello del 20enne brasiliano del Fluminense che rappresenterebbe un’interessante scommessa da affiancare a Rovella e Vecino già presenti in mediana.

