CALCIOMERCATO LAZIO, IDEA ALMQVIST PER L’ATTACCO

Il calciomercato Lazio aggiunge un nuovo nome alla lista dei desideri per quanto riguarda il reparto offensivo. Pontus Almqvist è tornato al Rostov dopo la stagione al Lecce, ma il calciatore potrebbe ritornare in Serie A ben presto.

I biancocelesti hanno potuto osservarlo da vicino proprio la passata annata e se lo ricorderanno bene dato che proprio Almqvist aveva siglato il gol del momentaneo 1-1 all’85esimo nella prima giornata dello scorso campionato, terminata poi 2-1 proprio per i giallorossi.

La Lazio spera di avere con sé Almqvist che lo scorso anno ha messo a referto 30 gare in Puglia con 2 reti e 3 assist oltre a prestazione spesso sopra la sufficienza. Fabiani potrebbe i prossimi giorni affondare il colpo per portarlo nella Capitale.

Il Rostov sa di avere tra le mani un giocatore molto richiesto in Italia dopo la buona stagione in giallorosso e farà di tutto per alzare il prezzo. D’altro canto, conterà molto la volontà del classe 1999 rimasto soddisfatto dell’esperienza in Italia.

CALCIOMERCATO LAZIO, CANCELLIERI PIACE IN SERIE A

Il calciomercato Lazio è attivo anche in uscita. Il caso Cataldi continua a tenere banco e dopo la mancata assegnazione della fascia da capitano il problema è tutto fuorché rientrato. Su di lui non ci sono aggiornamenti, ma Cagliari e Torino restano alla porta.

Discorso diverso per Cancellieri dove il nodo da sciogliere è relativo alla formula. Secondo il Corriere dello Sport, il giocatore piace in Serie A con Monza e Como favorite per accaparrarsi l’esterno offensivo fuori dal progetto Baroni.

La Lazio vorrebbe però cederlo in prestito oneroso a un milione più obbligo di riscatto, o almeno diritto, a 9 per un totale di una decina esatta. Il giocatore la passata stagione ha giocato all’Empoli, che però non l’ha riscattato.

I capitolini hanno fatto partire una vera e propria operazione esuberi, cedendo in questi giorni tutti quei giocatori che ormai sono giunti al capolinea della loro avventura nella Lazio come ad esempio Kecmanovic e Marcos Antonio.