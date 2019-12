CALCIOMERCATO LAZIO/ Ultime notizie: la Salernitana fa muro per Kiyine, Parolo via?

Il calciomercato della Lazio, sembra chiaro da quanto dichiarato recentemente dal DS Tare, non dovrebbe vivere di grossi scossoni in entrata. Ma c’è un nome che sembra particolarmente caldo, quello del fantasioso centrocampista belga di origini marocchine Sofian Kiyine. Grande protagonista del match vinto dalla Salernitana contro il Pordenone con una doppietta e soprattutto giocatore già gestito dalla Lazio, spedito in prestito a inizio anno a Salerno. La versatilità tattica di Kiyine farebbe al caso di Inzaghi, trattandosi poi di un innesto che potrebbe inserirsi con calma senza pretendere subito un posto da titolare. Ma c’è da fare i conti con una Salernitana che non sembra avere voglia di privarsi del proprio gioiello a metà stagione, come sottolineato dal DS granata Fabiani: “Non è nemmeno il caso di fare promesse, a noi interessa ricordare che non siamo la succursale della Lazio. Pertanto Kiyine è incedibile a prescindere da chi lo richiede, Lazio compresa. Soltanto in due casi i giocatori lasceranno Salerno: davanti a una bocciatura tecnica o in caso di comportamenti che violano il nostro regolamento interno. Non credo che Lotito lo conoscesse: lo staff tecnico e il sottoscritto lo hanno segnalato rimarcando che poteva essere più semplice arrivarci tramite un’altra società, come accade in tutti i club d’Italia.“ Stando a queste dichiarazioni, sembra dunque difficile immaginare il giocatore subito a Roma.

CALCIOMERCATO LAZIO, MOVIMENTI IN PARTENZA

Senza più l’Europa League da giocare, il calciomercato della Lazio potrebbe far registrare anche importanti movimenti in partenza. Alcune seconde linee potrebbero infatti trovare meno spazio e su tutti, il maggiore indiziato per essere sul piede di partenza a gennaio è il centrocampista kosovaro Valon Berisha. Due club di Serie A sarebbero interessanti alle prestazioni dell’ex Salisburgo, ovvero il Verona e il Brescia. E soprattutto un trasferimento agli scaligeri potrebbe interessare alla Lazio, che ha messo gli occhi su alcuni elementi della squadra di Juric in prospettiva, su tutti il difensore albanese Kumbulla. Unica controindicazioni, le condizioni fisiche di Berisha che in un anno e mezzo alla Lazio ha trovato pochissimo spazio proprio a causa dei suoi continui stop. Un altro nome da tenere d’occhio è quello di Marco Parolo, che il prossimo 25 gennaio compirà 35 anni e potrebbe essere arrivato al capolinea della sua avventura alla Lazio, essendo anche in scadenza di contratto a giugno. Parolo resta la prima alternativa di Inzaghi sulla mediana dietro i titolari e con un’eventuale qualificazione in Champions League sarebbe interessato a prolungare almeno di un anno la sua avventura in biancoceleste per vivere un’esperienza internazionale sempre sfuggita. Ma il Parma sarebbe pronto, se non da gennaio almeno da giugno, a riaccoglierlo a braccia aperte per permettergli di chiudere la carriera da protagonista in Serie A.

