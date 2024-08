CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SI COMPLICA LA TRATTATIVA CON IL MONACO PER YOUSSOUF FOFANA

Continua il calciomercato Milan con i rossoneri ancora alla ricerca di un nuovo nome per il centrocampo di Paulo Fonseca che ha chiesto un calciatore con caratteristiche fisiche importanti ed una sviluppata fase difensiva. Il nome dell’ultimo mese rimane quello di Youssouf Fofana del Monaco che è ancora il più fattibile anche se il tira e molla con i francesi potrebbe chiudersi da un giorno all’altro con diversi top club interessati al francese. Il calciomercato Milan si è spinto intorno ai 20 milioni di euro con il Monaco che, inizialmente, aveva chiesto 25 milioni prima di rilanciare a 35 per via dell’inserimento di Atletico Madrid e Manchester United che hanno alzato il prezzo ma non hanno chiuso la trattativa.

I rossoneri rimarranno in trattativa ancora per poco perché hanno tempi stretti e vogliono acquistare un nuovo centrocampista perciò potrebbero essere decisivi i prossimi giorni per capire quale sarà il futuro di Fofana e del centrocampo del Milan.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, MANU KONÉ DEL BORUSSIA MONCHENGLADBACH È L’ALTERNATIVA A FOFANA

In caso di una possibile non riuscita della trattativa con il Monaco per Fofana, il calciomercato Milan sta cercando di correre ai riparti sondando il terreno per Manu Koné di proprietà del Borussia Mönchengladbach ed impegnato alle Olimpiadi di Parigi con la Francia.

Il centrocampista francese ha caratteristiche molto simili a Fofana soprattutto dal punto di vista fisico ma possiede più qualità con il pallone ed in fase offensiva rispetto al calciatore del Monaco. Koné è in uscita del Borussia Mönchengladbach che lascerebbe partire il centrocampista francese per una cifra che ruota intorno ai 15 milioni di euro che il Milan potrebbe voler investire per portarsi a casa il suo tanto bramato nuovo centrocampista da consegnare alla rosa gestita da Paulo Fonseca.