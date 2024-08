CALCIOMERCATO MILAN: CON SAMARDZIC MANCA ANCORA LA FUMATA BIANCA

Il calciomercato del Milan sembra ancora lontano dal colpo Samardzic. Il centrocampista dell’Udinese rappresenta la priorità per i rossoneri in questo momento, insieme a Youssouf Fofana, ma l’affare non è vicino alla fumata bianca. Secondo Sky Sport 24, infatti, si deve ancora arrivare all’intesa economica con i friulani, che per lasciar partire il proprio giocatore chiedono 25 milioni di euro mentre l’offerta dei rossoneri è più bassa: nessuno sconto, però, da parte dell’Udinese, che non ha intenzione di abbassare il prezzo.

Per l’attacco, invece, al Milan piace Tammy Abraham, in uscita dalla Roma: con il giocatore c’è già l’accordo ma non con il club giallorosso. Nell’affare potrebbe essere inserito Alexis Saelemaekers come contropartita tecnica, ma al momento tra le parti ci sono stati solamente semplici dialoghi, come si legge sul “Daily Breifing”.

CALCIOMERCATO MILAN: PIACE AMRABAT. SI PUÒ FARE?

Dalla Turchia non hanno dubbi: su Sofyan Amrabat c’è anche l’interesse del Milan. Il centrocampista, tornato alla Fiorentina dopo un’esperienza al Manchester United, era già finito nel mirino del Diavolo in passato ma non si è mai arrivati ad un accordo, che però ora potrebbe giungere. Sul marocchino c’è anche l’interesse del Galatasaray ma ancor più forte quello del Fenerbahçe.