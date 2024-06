Calciomercato Milan/ Hojbjerg lascia il Tottenham. I rossoneri tentano il colpo! (21 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PIERRE-EMILE HOJBJERG È IL NUOVO NOME PER IL CENTROCAMPO

Arriva direttamente da Euro2024 il nuovo nome per il centrocampo del calciomercato Milan che cerca un potenziale titolare da affiancare a Reijnders, Adli e Bennacer per consegnare un reparto che possa competere per lo Scudetto a Paulo Fonseca. Arriva dalla Danimarca ed è uno dei leader del centrocampo Pierre-Emile Hojbjerg, di proprietà del Tottenham ma con la volontà di fare nuove esperienze lontano dalla Premier League ad un’età prossima ai 29 anni. Il profilo del centrocampista danese è di primissimo livello anche per una carriera che lo ha visto protagonista con il Tottenham dopo una lunga carriera nel Bayern Monaco con il quale ha vinto ben 4 Bundesliga. Hojbjerg è un centrocampista di quantità ma, negli ultimi anni in Premier League, ha sviluppato anche un’ottima tecnica che gli rende facile anche il compito in fase di impostazione e lo rende molto appetibile per un campionato come la Serie A che non richiede un ritmo alto come quello del campionato inglese.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, CONCORRENZA DI NAPOLI E JUVENTUS PER HOJBJERG

Pierre-Emile Hojbjerg ha chiesto la cessione al Tottenham ed è pronto a liberarsi proprio in questa sessione estiva di calciomercato per una cifra che gira intorno ai 20 milioni di euro e con un contratto pesante che si aggira tra i 5 e i 6 milioni a stagione. Oltre ad un affare per il calciomercato Milan, Hojbjerg è un giocatore attenzionato e richiesto anche da Napoli e Juventus che stanno monitorando la situazione con l’idea di provare a portare in Italia il centrocampista danese. Per il possibile affare del Milan, il pericolo più grande è rappresentato dal Napoli che può far leva su Antonio Conte per portare in Campania il danese che è già stato allenato dall’allenatore pugliese nella sua esperienza a Londra con il Tottenham. La Juventus, invece, rimane sullo sfondo e aspetta la conclusione dell’operazione Douglas Luiz che potrebbe, di fatto, chiudere le porte a Hojbjerg che rappresenta un’ottima alternativa per completare il centrocampo di Thiago Motta.











