CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Fofana alternativa a Rabiot. Frecciata di Pavlidis ai rossoneri (21 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SU RABIOT NON SI MOLLA!

Il calciomercato del Milan si sta attivando sempre con maggiore convinzione per portare un rinforzo a centrocampo al nuovo tecnico Paulo Fonseca e potrebbe presto intrecciarsi con quello della Juventus. I rossoneri hanno manifestato ormai da tempo il loro interesse per Adrien Rabiot, il cui contratto con i bianconeri scade a giugno e non ha ancora deciso se rinnovare. Il Milan ha già avviato contatti tramite la madre-agente del giocatore francese ma si sta cautelando vista la complessità della trattativa di calciomercato.

Youssouf Fofana del Monaco ha il contratto in scadenza nel 2025 e il Milan sta monitorando con grande attenzione la situazione del mediano francese, che fa gola a diversi top club europei ma che i monegaschi vorrebbero provare a trattenere. Fofana risulta essere una soluzione sicuramente più gradita anche rispetto a Wieffer del Feyenoord, di cui si è parlato con una certa insistenza nelle ultime settimane ma, per gamba e velocità, Fofana sarebbe una soluzione sicuramente più gradita a Fonseca dopo Rabiot.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PAVLIDIS VA DOVE LO PORTANO… I SOLDI

Il calciomercato del Milan nel contempo non ha smesso di cercare quel centravanti che dovrà raccogliere l’impegnativa eredità di Olivier Giroud e diversi nomi sono stati passati in rassegna nelle ultime settimane, compreso quello del bomber greco dell’AZ Alkmaar, Vangelis Pavlidis. Dopo diverse stagioni positive in Olanda, Pavlidis ha scelto il Benfica come prossima destinazione, snobbando un po’ il Milan e soprattutto lanciando una frecciata nell’ultima intervista rilasciata.

Pavlidis ha infatti lasciato intendere come il Milan e tutte le altre pretendenti rispetto al Benfica non abbiano avuto la giusta convinzione… economica per strapparlo all’AZ. “Il calcio è diventato un business,” ha spiegato il bomber ellenico. “Le squadre sono aziende e anche i calciatori sono diventati aziende. E tutti cercano di migliorare, di farsi conoscere e di fare soldi. Non puoi giocare solo per divertimento, a volte devi diventare un po’ meno romantico. I soldi potrebbero essere il primo criterio nella scelta come potrebbero essere il secondo o il terzo. Il mio criterio è uno: se mi offrono un lavoro migliore, andrò dove mi pagano di più“.

