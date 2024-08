Calciomercato Milan News: colpo a centrocampo, i rossoneri accolgono Youssouf Fofana

Nuova ufficialità per il calciomercato del Milan, con Youssouf Fofana che è da oggi a tutti gli effetti un calciatore rossonero. L’operazione, dal costo complessivo di venticinque milioni di euro, è andata a buon fine e dopo le visite mediche di rito e la firma sul contratto, è arrivata anche la presentazione in conferenza stampa del centrocampista milanista. “Già nella scorsa stagione avevo avuto la possibilità di venire al Milan, poi però decisi di rimanere al Monaco per via del nuovo progetto che mi avevano presentato. Alla fine tutti vincono. Ci sono stati dei dialoghi durante la stagione per il mio rinnovo, poi però ho detto semplicemente che avevo voglia di andare altrove ed iniziare una nuova avventura”, ha spiegato il nuovo acquisto rossonero.

Il calciomercato del Milan, ovviamente, non si ferma qui, come ha fatto intendere Zlatan Ibrahimovic, sempre abile a mantenere alta l’asticella delle ambizioni. “Il calciomercato chiude quando lo dico io. Anche Dio il settimo giorno si riposò, io se non sarò stanco continuerò”, ha detto l’ex attaccante.

Calciomercato Milan News, per Ibra non è ancora finita: “Obiettivi raggiunti, ma…”

Sempre sul fronte del calciomercato, Ibra ha commentato il nuovo acquisto Fofana e ha sfiorato l’argomento rinnovi di Theo e Maignan: “La trattativa è stata lunga, ma abbiamo portato a casa tutti gli obiettivi che avevamo. Theo e Maignan? Servirà poco, non c’è fretta e sanno cosa vogliamo da loro”. Tornando a Fofana, per il Milan si tratta di un investimento importante a centrocampo in sede di calciomercato.

Con il Milan ha messo la firma su un contratto quadriennale, con la possibilità a favore del club di opzionare un quinto anno. Fofana è un mediano molto fisico che il Milan cercava da tempo e che potrà offrire intensità, quantità e qualità a mister Paulo Fonseca. “Non prometto niente e non sono il dopo Kessie”, ha detto ancora Fofana, senza nascondere le sue ambizioni: “Con il Milan voglio vincere e basta”, le sue parole.

