Calciomercato Milan news/ Il Newcastle vuole Tomori: i rossoneri chiedono almeno 45 milioni (23 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL NEWCASTLE HA MESSO GLI OCCHI SU TOMORI

Lavoro intenso nel calciomercato Milan con Moncada alla ricerca dei profili giusti da consegnare a Fonseca per la prossima stagione ma con un mercato in uscita da dover monitorare e che potrebbe portare a cessioni importanti che modificherebbero anche i piani degli acquisti dei rossoneri. Nelle ultime ore, infatti, si sta parlando in modo più intenso di un possibile addio di Fikayo Tomori con il difensore inglese che ha ricevuto la cocente delusione della non convocazione ad Euro2024 e arriva da una stagione sotto tono dove gli infortuni hanno avuto la meglio e lo hanno fermato per diverse partite. Secondo i rumors inglesi di calciomercato, su Tomori ci sarebbe un forte interessamento del Newcastle di Eddie Howe che vorrebbe avere il difensore del Milan per arricchire la sua retroguardia con un difensore rapido che possa affiancare e completare le caratteristiche di Sven Botman, ex obiettivo di mercato del Milan. I Magpies hanno già acquistato Lloyd Kelly, difensore ex Bournemouth, a parametro zero e vorrebbero investire ancora sulla difesa dopo una stagione deludente che ha visto una squadra sbilanciata.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, CON MENO DI 45 MILIONI TOMORI NON SI MUOVE

Per l’uscita di Fikayo Tomori, però, il calciomercato Milan potrebbe subire un netto cambiamento con la volontà di comprare un difensore centrale che crescerebbe a dismisura rimescolando i piani inziali Moncada. I rossoneri valutano il difensore inglese introno ai 45 milioni di euro e, per la Premier League, la cifra è più che alla portata e rende Tomori un potenziale grande affare anche perché prodotto del vivaio del Chelsea e con esperienza nel campionato inglese oltre che nelle competizioni europee. Oltre al Milan c’è da convincere anche il calciatore che avrebbe il desiderio di giocare con la nazionale inglese anche se non vorrebbe abbandonare la Champions League e la possibile lotta per vincere un campionato per andare in un Newcastle con grandi ambizioni ma ancora tutto da costruire.











