CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Pazza idea Scamacca! Abraham piace a Fonseca (22 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SCAMACCA!

Il calciomercato del Milan continua a ruotare attorno alla ricerca di un attaccante e non potrebbe essere altrimenti dopo che la questione Zirkzee si è inaspettatamente complicata. Le commissioni troppo alte hanno convinto il club rossonero a guardarsi intorno, con il nuovo tecnico Paulo Fonseca che non ha comunque posto veti sul nome del nuovo centravanti. E una soluzione di calciomercato tutta italiana si sta facendo largo in maniera sorprendente, perché alla fine di Euro 2024 il Milan potrebbe bussare alla porta dell’Atalanta per Gianluca Scamacca.

Operazione di calciomercato che al momento rappresenta per il Milan solo una suggestione, anche perché il bomber dell’ultima Europa League conquistata dai bergamaschi non prenderà decisioni per il futuro prima della fine della rassegna continentale. Inoltre l’Atalanta parte da un prezzo di 60 milioni di euro, altissimo dopo le performance vincenti in Europa di Scamacca con la maglia nerazzurra. C’è però il jolly De Ketelaere: gli orobici hanno deciso di riscattare il belga dal Milan per 22 milioni di euro e dunque questo potrebbe abbassare molto la quota da versare per portare Scamacca a San Siro.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ABRAHAM OSSERVATO SPECIALE

Il calciomercato del Milan per quanto riguarda il fronte d’attacco non si ferma comunque di certo ad un nome solo. Scamacca è un’obiettivo molto difficile da rincorrere, diversa invece potrebbe essere la pista che porta a Tammy Abraham, centravanti inglese della Roma tornato in campo in Primavera dopo un brutto infortunio al ginocchio. Abraham è tornato a giocare e segnare anche se, al terzo anno della Capitale, i livelli non sono più tornati quelli della sua eccellente stagione d’esordio, bagnata dalla conquista della Conference League in giallorosso.

Per questo il Milan sarebbe alla finestra per capire se ci sono i margini nel calccioemrcato per far restare Abraham in Serie A, ma passando in rossonero. L’attaccante piace molto a Paulo Fonseca, che non ha potuto allenarlo alla Roma in quanto Abraham è arrivato in giallorosso non appena il tecnico portoghese ha lasciato spazio in panchina al connazionale José Mourinho. Nonostante questo, la stima c’è e il Milan potrebbe offrire tra i 15 e i 20 milioni per il cartellino dell’inglese, che ha però anche estimatori in Premier League: al Roma darà comprensibilmente via libera al miglior offerente.











