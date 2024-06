CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Lukaku è tutto vero! Højbjerg per il centrocampo (27 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, LUKAKU PISTA VERA?

Il calciomercato del Milan è al momento quasi monoplizzato dalla ricerca di un nuovo centravanti, con l’obiettivo principale resta Joshua Zirkzee, ma la trattativa per arrivare al gioiello olandese del Bologna si è complicata notevolmente. Tra l’inserimento di altri club e il nodo delle commissioni, l’affare Zirkzee-Milan è attualmente in stand-by. Per questo motivo, il Milan sta esplorando valide alternative sul calciomercato e, con Guirassy ormai del Borussia Dortmund, il nome di Romelu Lukaku è quello che fa sognare i tifosi rossoneri.

Calciomercato Lazio News/ Affare Noslin-Cabal, incontro previsto in settimana col Verona (26 giugno 2024)

Aggiornamenti di calciomercato importanti direttamente dal giornalista di Sky Sport Alessandro Sugoni, che parla degli ultimi contatti tra la società rossonera e il Chelsea per il possibile arrivo di Big Rom a Milano, sponda rossonera stavolta: “Il Milan nelle scorse ora ha allacciato i contatti con il Chelsea per capire la fattibilità dell’operazione, che i rossoneri vorrebbero fare in prestito. Nei prossimi giorni è previsto un contatto anche con l’entourage di Lukaku. Insomma, il Milan è tutt’altro che fermo a Zirkzee. Lì il discorso non procede e anzi ha subito un ulteriore stop, anche perché il Milan non ha intenzione di pagare i famosi 15 milioni di commissioni”.

Calciomercato Torino News/ Radonjic verso il ritorno a casa, si lavora per Pio Esposito (26 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PIACE IL MEDIANO DEGLI SPURS

Il calciomercato del Milan lavora anche su obiettivi per il centrocampo e si sta rafforzando il rapporto con l’agenzia di procuratori Unique Sports Group. All’inizio dell’anno, il danese Pierre-Emile Hojbjerg ha scelto proprio questa agenzia per rappresentare i suoi interessi e non è un caso che Unique Sports abbia un rappresentante italiano, Puccinelli. Hojbjerg desidera fare un’esperienza in Serie A, dopo essere stato vicino al trasferimento alla Juventus in passato, e i rossoneri potrebbero essere la soluzione giusta.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Grande concorrenza per Jonathan David. Piace Pinamonti (26 giugno 2024)

Nel mese di aprile, Hojbjerg è stato proposto al Milan, che ha preso nota delle richieste economiche e sta valutando seriamente questa opzione. Il mediano del Tottenham piace sia a Geoffrey Moncada che al nuovo allenatore Paulo Fonseca per le sue caratteristiche tecniche e per l’esperienza internazionale che può apportare a un gruppo che ha perso pilastri come Olivier Giroud e Simon Kjaer. L’idea è di aspettare fino a fine luglio, indipendentemente dagli altri obiettivi, per vedere se il Tottenham abbasserà la valutazione di 20 milioni di euro, considerando che Hojbjerg ha solo un anno di contratto rimanente con gli Spurs.











© RIPRODUZIONE RISERVATA